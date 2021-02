Covid-ul a lovit necruțător în toată familia lui Alex Velea (36 de ani). Solistul a anunțat că a fost depistat pozitiv cu Sars-Cov2 la începutul lunii decembrie, anul trecut. Ulerior, toți membrii familiei sale, Antonia (31 de ani), dar și cei doi copii, Dominic (5 ani) şi Akim (3 ani) au fost infectați cu temutul virus, însă au avut toți forme ușoare. Nici părinții solistului nu au scăpat, notează click.ro.

“Am luat virusul. Pe 15 decembrie am făcut testul și a ieșit pozitiv. A fost o formă ușoară la mine. N-am avut gust și miros, nu am pățit la nici o răceală așa ceva. La început, eu nu am crezut în acest virus. Era foarte ciudat. Am avut toți, și eu și Antonia, copiii și părinții mei. Nu e de glumă cu acest virus. Vreau să mă vaccinez”, a declarat Alex Velea, la Xtra Night Show, de la Antena Stars, conform sursei citate.

