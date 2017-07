Artistul s-a destăinuit, în cadrul unei emisiuni televizate, unde a vorbit despre perioada în care nu era la fel de cunoscut ca acum și nu avea venituri atât de mari. Alex Velea a mărturuisit că începuturile sale au fost anevoioase și că obișnuia să investească mai mult în haine, potrivit click.ro.

„Știam că am talent de mic. Cântam pe lângă tata. Prin clasa a III-a am participat la un concurs. Am luat premiul special. Pe la 13-14 ani eram pe scenă, într-o trupă, când lumea a început să-mi strige numele mi-am dat seama că asta vreau să fac. Aveam 19 ani, eram deja dezamăgit că nu am reușit să mă lansez până atunci. Mama mă bătea la cap să fac altceva. Eu îmi doream muzică, dar nu aveam de ce să mă agăț. După ce am terminat cu BAC-ul, m-am înscris la două facultăți. M-am dus la Electromecanică. Am și terminat-o.”, a povestit Alex Velea, la emisiunea Wowbiz.