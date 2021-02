Alex Velea, ajuns la 36 de ani, se poate considera un om împlinit. Are o carieră de invidat și o familie alături de care se simte fericit și împlinit. Cu toate acestea, există un lucru care îl nemulțumește, dar despre care nu vorbește prea des, notează click.ro.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții’, cu Gojira, Alex Velea a dezăluit cum a început să dispară, treptat, de pe radioul românesc. Artistul este nemulțumit de faptul că melodiile sale nu mai sunt difuzate atât de des la radio, însă nu acordă foarte multă importanță acestui lucru, alegând să se concentreze asupra altor aspecte pe care le consideră prioritare. „De când m-am combinat cu nevastă-mea mi se pare că am fost cumva pedepsit și mi s-a părut că am fost, și eu și ea (…) ne-au băgat așa într-un con de umbră sau și-au dorit să ne bage. Din 2015, după ‘Din vina ta’ nu m-au mai dat cu nimic. M-au dat puțin cu ‘Defectul tău sunt eu’, chiar înainte să se nască Domi, am lansat-o cred că în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul ‘Din vina ta’, au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoți o piesă, păi am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă”, a spus el, potrivit sursei citate.

