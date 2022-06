Alexander Pitchka este noul General Manager al JTI România, Moldova și Bulgaria, din mai 2022.

Alexander Pitchka s-a alăturat JTI în 1997, în cadrul Global Supply Chain din Ucraina. A ocupat diverse poziții în departamentul Finanțe al companiei și a lucrat, de asemenea, într-o serie de alte țări, printre care Coreea și Rusia. În 2012, s-a mutat la Geneva, unde a condus Departamentul Financiar pentru Regiunea Europa centrală a JTI. În 2013, a devenit Regional Chief Financial Officer pentru Regiunea Europa de Est, inclusiv câteva țări din Asia. În 2018, Alexander a fost numit General Manager în Georgia, Armenia și Azerbaidjan, iar în 2020, a preluat rolul de General Manager al JTI Kazahstan, Asia Centrală și Mongolia.

„JTI va aniversa în curând 30 de ani în România, iar eu sunt mândru să preiau conducerea într-o țară în care înregistrăm rezultate robuste, care vor sta la baza succesului viitor. Avem peste 30% cotă de piață și continuăm să creștem organic. JTI este în categoria mare: contribuabil major, producător important și exportator de seamă. De asemenea, compania are o reputație solidă. Contribuția noastră la promovarea culturii japoneze în România a fost recunoscută la cel mai înalt nivel de Ministrul Afacerilor Externe din Japonia. JTI a fost prima companie de tutun care a semnat cu autoritățile de aplicare a legii un parteneriat anti-contrabandă, rămânând un partener de nădejde în acest domeniu. Împreună cu echipa profesionistă pe care am găsit-o aici, vom continua să dezvoltăm mărcile, oamenii și să fim implicați în comunitate, așa cum am am făcut de-a lungul a trei decenii”, a declarat Alexander Pitchka.

Echipa de management din România coordonează și afacerile JTI din Moldova și Bulgaria.

JTI este una dintre primele companii multinaționale stabilite local, încă din 1993 și a investit până acum în România peste 250 milioane de euro.

Fabrica JTI din București exportă produse în circa 50 de țări din toată lumea.

JTI are peste 1.200 de angajați în sediul din București, fabrică și birourile de vânzări din toată țara, și este Angajatorul numărul unu în România, potrivit evaluării realizate de Top Employers Institute, care include 23 companii pe plan local.