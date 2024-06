“Cred în Lucian Harșovschi, cred în echipa pe care o avem! În primul rând, Lucian este OM și ne-a demonstrat acest lucru tuturor, de mai multe ori. Cu siguranță Lucian Harșovschi va fi primarul municipiului Suceava și cu siguranță împreună vom reuși să dezvoltăm municipiul Suceava prin și mai multe proiecte.” Afirmația este făcută de Alexandra Harja Samsonescu, candidat la Consiliul Local Suceava pe lista PNL și om de bază al echipei candidatului liberal la Primăria Suceava, Lucian Harșovschi. Alexandra Harja Samsonescu este o prezență remarcabilă în comunitatea suceveană, activitatea sa profesională extinzându-se în domeniul antreprenoriatului, unde și-a dedicat timpul și expertiza pentru a sprijini numeroși tineri și nu numai, în demararea și dezvoltarea afacerilor lor.

Cu o pasiune evidentă pentru nevoile și aspirațiile tinerilor din Suceava, Alexandra a fost întotdeauna o voce puternică pentru aceștia, căutând să creeze oportunități și să încurajeze implicarea lor activă în comunitate. Într-o abordare inovatoare, ea nu se mulțumește doar să ofere ajutor, ci își propune să construiască împreună cu sucevenii un viitor mai promițător pentru comunitate. Aceasta a absolvit ca șefă de promoție Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, iar apoi și-a continuat studiile universitare în Iași. Dorința de a se alătura familiei, după terminarea facultății, a fost motorul care a împins-o spre implicarea în binele comunității. În domeniul antreprenoriatului, Alexandra a brevetat un utilaj pe care îl comercializează atât în țară, cât și în străinătate, astfel susținând deschiderea a peste 500 de noi business-uri și crearea a noi locuri de muncă. Suceava are viitor, iar noi, pe 9 iunie, Alegem Viitorul!