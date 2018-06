Alexandra Stan a implinit pe 10 iunie varsta de 29 de ani, o ocazie perfecta pentru a le oferi fanilor ei o surpriza. Cel de-al patrulea album, “Mami”, a fost lansat in Japonia in aprilie, insa piesele au fost urcate pe canalul de YouTube al Alexandrei chiar de ziua ei.

“Imi place sa fac surprize de ziua mea, mai mult decat sa primesc eu cadouri. Asa ca am urcat sapte piese noi, printre care “Rablaton”, “India”, “Whine it up”, care sunt deja preferatele fanilor”, spune Alexandra Stan.

Sarbatorita de familie si prieteni, Alexandra Stan si-a petrecut timpul si cu fanii ei pe live-urile de pe YouTube si Instagram, unde le-a vorbit acestora despre cat multumita si recunoascatoare este pentru tot: “Pot spune ca am de toate. Am cariera, am oameni frumosi in jurul meu, ma declar fericita. Dar am invatat in toti acesti ani ca sanatatea este cea mai importanta”.

Mai mult, tot de ziua ei, Alexandra le-a oferit fanilor trei invitatii duble cadou la Neversea, unde o sa cante impreuna cu Manuel Riva imnul festivalului.