Alexandra Stan se afla in plin turneu de promovare a albumului “MAMI”, iar sambata a sustinut un concert in Calgary, Canada, la un eveniment caritabil dedicat femeilor abuzate.

Evenimentul complex din The Palace Theatre a avut parte de speech-uri motivationale tinute de femei de afaceri renumite in Canada, de o prezentare de moda cu motive maramuresene a designer-ului roman Lorand Coza, fiind incheiat de concertul Alexandrei Stan, care spune despre experienta din Canada: “M-am bucurat mult ca m-au ales pe mine, mai ales ca stiu prin ce stari au trecut femeile, cat de mult conteaza sprijinul celor din jur si cat de important este sa vorbesti despre asta. M-am simtit tare bine langa atat de multe femei puternice, fiind totodata si primul meu concert in Calgary”.

Link pagina eveniment: https://www.instagram.com/nomore.mvmt/

“No More Movement” a fost organizat de baimareanul Eduard Soponar, 23 de ani, care are agentie de modele in Calgary numita Monica Model Management. Ideea acestui eveniment i-a venit lui Eduard in urma unei situatii de abuz prin care a trecut sora lui la un casting de modeling.

Dupa concertul de succes din Canada, Alexandra Stan continua turneul “MAMI” in Japonia, in Tokyo si Yokohama.

Albumul “MAMI” poate fi gasit aici:

Spotify: https://open.spotify.com/album/0h9MQ8asHCcJUOXd71S4jF?si=VP11O3ZTSAi5SFQuouYe0g

Apple Music: https://itunes.apple.com/us/album/mami/1424051094

Amazon Music: https://music.amazon.com/albums/B07G9XRLWS?ref=dm_sh_9a9c-e172-dmcp-6ece-680aa&musicTerritory=US&marketplaceId=ATVPDKIKX0DER

Deezer: https://www.deezer.com/album/70326582?utm_source=deezer&utm_content=album-70326582&utm_term=2081282786_1534348500&utm_medium=web

TIDAL: https://tidal.com/album/93336948

Pandora: https://www.pandora.com/artist/alexandra-stan/mami-explicit/ALz4mfw6jZgP92Z