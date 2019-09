Imaginile cu Alexandra Stan vânătă la ochi şi cu urme de violenţă pe corp au şocat oprinia publică în urmă cu şase ani. Atunci, cântăreaţa plângea disperată şi explica cum Marcel Prodan, managerul ei care îi era şi iubit, a agresat-o fizic în urma unei discuţii aprinse care a început în maşină. Nu era prima dată când el încerca să o intimideze cu gesturi agresive. Solista a povestit abia acum cum a reuşit să treacă pesta trauma care a marcat-o, notează click.ro.

„A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul. A oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii.”, a povestit artista, conform sursei citate.

