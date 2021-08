După Alex Velea și Antonia, una alt artist se declară supărat pe Cătălin Măruță. Este vorba despre Alexandra Stan, care a dezvăluit recent ce a deranjat-o în emisiunea prezentatorului de la PRO TV.

„Chiar zilele trecute am avut o întâmplare cu Măruță și m-a supărat foarte, foarte tare, pentru că eu la Cătălin țineam foarte mult, și la Andra. Niciodată nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic…a fost o chestie, așa….Cu toate că multă lume vorbea despre el, de ce face el la TV…și a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste tot managementul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu difuza un anumit material. Cu toate că i-am zis să îl dea după data de 30, l-a dat cu două săptămâni înainte…A scris despre mine niște lucruri foarte nasoale. Doctorul mi-a spus că nu o să pot să fac copii un an, iar dacă fac, oricum e challenging, adică pot să-mi dereglez glanda hipofiză și să fac tumoare și să mor….și el scria că nu îmi mai acopăr burta, că sunt însărcinată. Sincer, mi s-a părut foarte urât din partea lui și n-o să mai merg niciodată la Cătălin Măruță în emisiune, pentru nici un ban din lumea asta. Eu tot timpul am fost de treabă cu oamenii, iar oamenii m-au călcat în picioare”, a spus Alexandra Stan, în podcastul lui Damian Drăghici, potrivit click.ro.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/alexandra-stan-foc-si-para-pe-maruta-facut-niste-chestii-foarte-urate-nu-o-sa-mai