La sfarsitul lunii aprilie a fost lansat “Mami”, cel de-al patrulea album al Alexandrei Stan, in exclusivitate in Japonia, apoi Italia, Polonia si Bulgaria, urmand ca in iunie, de ziua artistei, sa fie postate toate piesele pe canalul ei de YouTube.

Cu “Boy Oh Boy”, “Noi 2” si “Mami” drept single-uri lansate pana in prezent, Alexandra Stan incepe astazi turneul de promovare a albumului printr-un concert in Polonia, la Top Of The Top Festival din Sopot.

In decurs de doua saptamani, artista va canta pe trei continente, atat in Europa, America, dar si in Asia.

Mai mult, nu isi neglijeaza nici fanii din Romania, ci va sustine un concert acustic pe plaja Kiss FM, pe data de 22 august.

Link album “Mami” – https://goo.gl/HyMcHd