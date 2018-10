Prezenta in topurile internationale inca de la inceputul carierei din 2009, Alexandra Stan a fost invitata ca speaker la evenimentul Creativity Days din Polonia.

Conferinta dedicata exportului de muzica se afla la cea de-a treia editie, iar de data aceasta, in centrul atentiei au fost pietele muzicale din Romania si Canada.

Printre subiectele discutate in cadrul conferintei, la care au participat intre 350-450 specialisti din muzica, s-au numarat: cum sa creezi un brand international, cum sa te adaptezi la noile tehnologii, compozitie si drepturi de autor, distribuirea muzicii pe diferite platforme etc.

Alexandra Stan a vorbit despre traseul ei muzical, despre evolutie, despre cum e sa fii artist international inca de la inceputul carierei, dupa cum spune: “Mi-a facut placere sa impartasesc cu un public avizat experientele avute de-a lungul celor aproape 10 ani de cariera, timp in care am trecut prin numeroase situatii, am invatat, am creat, am colaborat cu alti artisti si m-am maturizat. Iar cel mai important pentru mine este faptul ca mi-am facut un fanbase care este alaturi de mine tot timpul”.

Dupa intoarcerea din Polonia, Alexandra Stan continua promovarea albumului “Mami” in Romania, Ucraina si Dubai.