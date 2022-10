Carpathian Single Malt este disponibil acum pentru consumatorii și cumpărătorii din România prin intermediul magazinului online www.iconicdrinks.shop parte din Alexandrion Group și prin intermediul website-ului de brand www.carpathian-singlemalt.com . Începând cu jumătatea lunii noiembrie va putea fi achiziţionat și din magazine specializate, locaţii HoReCa și de retail premium și va putea fi comandat pe alte platforme de e-commerce specializate de pe teritoriul României.

Carpathian Single Malt produs de Alexandrion Group, cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi spirtoase şi vinuri din ţara noastră, a fost lansat pe piaţa din România pe 27 octombrie, printr-un eveniment de amploare organizat ȋn București. Lansarea comercială a primului whisky single malt produs 100% ȋn România a reunit peste 600 de persoane: membri ai cluburilor Single Malt Society și The Whisky Club, reprezentanti ai misiunilor diplomatice ȋn România, parteneri de afaceri, clienţi, vedete, presă și influenţatori. Cu toţi au avut ocazia să deguste expresiile de Carpathian Single Malt ȋntr-un cadru spectaculos, cu multe elemente de decor și experienţe senzoriale create ȋn armonie cu identitatea brandului.

Dr. Nawaf Salameh, Preşedinte Fondator Alexandrion Group, a spus: “Acum cinci ani ȋncepeam o călătorie pe un drum pe care nimeni nu avusese curajul să ȋl exploreze până atunci. Eu nu am avut temeri, pentru că știam ce resurse naturale extraordinare are România și știam că sunt ȋnconjurat de o echipă puternică, competentă, de oameni capabili să mă ajute să transform ȋn realitate visul meu de a pune România pe harta producătorilor de whisky single malt. De asemenea, experienţa și energia master distiller-ului Allan Anderson, care a coordonat procesul de producţie, au fost esenţiale pentru succesul acestui produs. Au fost si momente grele, ca ȋn orice proiect inovator, dar le-am depășit pe toate concentrându-ne pe obiectivul nostru, acela de a crea un produs care să fie ambasadorul României peste hotare, prin calitatea și atributele sale și care să aducă bucurie consumatorilor din ȋntreaga lume. Iar feedback-ul pe care l-am primit de la iubitori de whisky din multe ţări, ȋncepând din luna mai, când am dat startul turului internaţional, mi-a arătat faptul că acest produs este așteptat cu nerăbdare atât ȋn România, cât și pe foarte multe pieţe internaţionale. Mă bucur că de astăzi ȋl putem oferi consumatorilor și cumpărătorilor din România și le mulţumesc tuturor celor care ne-au susţinut pe acest drum.”

Gama Carpathian Single Malt a fost extinsă de la cele 3 expresii – Fetească Neagră, Pinot Noir și Madeira- incluse ȋn ediţia exclusivă limitată de doar 930 de sticle și numără acum 9 expresii: Fetească Neagră și Pinot Noir, care fac parte din colecţia dedicată finisării ȋn butoaie de vin românesc, Madeira, Oloroso, Pedro Ximenez și Tawny Port, incluse ȋn colecţia dedicată finisării ȋn butoaie de vin spaniol și portughez, Burgundy și Cognac, din colecţia dedicată finisarii ȋn butoaie de vin franţuzesc și Commandaria, parte din colecţia dedicată finisării ȋn butoaie de vin cipriot și grecesc. Expresia Commadaria va fi disponibil exclusiv ȋn Grecia și Cipru.

Atributele celor 9 expresii – aspect, miros, gust, note finale – sunt prezentate detaliat pe website-ul www.carpathian-singlemalt.com.

Carpathian Single Malt este disponibil acum pentru consumatorii și cumpărătorii din România, ȋn varianta de 0,7 l, prin intermediul magazinului online www.iconicdrinks.shop , parte din Alexandrion Group și prin intermediul website-ului de brand www.carpathian-singlemalt.com . Începând cu jumătatea lunii noiembrie va putea fi achiziţionat și din magazine specializate, locaţii HoReCa și de retail premium și va putea fi comandat pe alte platforme de e-commerce specializate de pe teritoriul României.

Carpathian Single Malt va fi introdus treptat pe pieţele internaţionale.

Produs integral din ingrediente românești

Carpathian Single Malt este produs integral din orz românesc. Este distilat, maturat şi ȋmbuteliat la Distileriile Alexandrion Saber 1789, localizate ȋn Bucov, judeţul Prahova, ȋn apropierea Munţilor Carpaţi. Primul whisky single malt produs ȋn România are ȋn componenţa sa apă din dealurile subcarpatice, renumită pentru calităţile sale, are o culoare naturală, provenită din maturarea exclusivă ȋn butoaie, este realizat fără filtrare la rece pentru a reţine culoarea și aromele naturale şi are o concentraţie alcoolică de 46 %.

O altă premieră mondială, pe care Alexandrion Group o aduce ȋn această industrie, este faptul că acest whisky a fost maturat şi ȋn butoaie de vin românesc. Alexandrion Group devine, astfel, unul dintre puţinii producători din lume care folosesc butoaie de vin din cramele proprii pentru maturare.

Identitatea vizuală a Carpathian Single Malt a fost creată de agenţia franceză Appartement 103, parte din Marie Claire Group.

Master Distiller cu origini scoţiene şi irlandeze şi 30 de ani de experienţă

Master Distiller-ul Carpathian Single Malt este Allan Anderson, cu origini scoţiene şi irlandeze, care are 30 de ani de experienţă atât ȋn producţia de Scotch whisky (Loch Lomond, Whyte & Mackay, Aberargie), cât şi ȋn producţia de whiskey irlandez (The Great Northern Distillery). De asemenea, Allan Anderson a proiectat distileria Castelului Slane din Irlanda.

„Acest whisky reflectă perfect terroir-ul distileriei noastre. Impactul puternic al aromei orzului nostru malțificat – apa subcarpatică pură, combinată cu aroma unică, emanată de butoaiele de vin românesc și vinuri provenite din alte ţări, imprimă rafinament whisky-ului Carpathian, care, fără îndoială, va deveni unul dintre cele mai bune din lume, pe măsură ce se maturează. În plus, maturarea ȋntr-o zonă geografică cu climă mai caldă, spre deosebire de cea a Scoției (+5⁰C, în medie), ar putea fi o explicaţie pentru caracterul unic, mai blând al acestui whisky superb”, a spus Allan Anderson.

Carpathian Single Malt și-a ȋnceput turul mondial pe 25 mai, la câteva zile după Ziua Mondială a Whisky-ului, printr-un eveniment organizat la Washington, la reşedinta Excelenţei Sale, dl Dan-Andrei Muraru, Ambasadorul României ȋn Statele Unite ale Americii, ȋn cadrul căruia a fost dezvaluită ediţia limitată exclusivă de doar 930 de sticle. În iulie, Carpathian Single Malt a fost dezvăluit publicului din Marea Britanie, printr-un eveniment organizat la Londra, la Royal Automobile Club. Turul mondial va continua anul viitor cu evenimente organizate ȋn mai multe ţări.