Evadează din convențional și poți câștiga premii neașteptate și experiențe memorabile – trei mari premii constând în zboruri cu balonul deasupra Parcului Herăstrău, pentru 2 persoane.

Alexandrion Group anunță o campanie cu premii inedite, dedicată celor care iubesc Hendrick’s Gin, o băutură intensă, incitantă, care îi provoacă pe cei care o savurează să își exprime spiritul excentric. Denumită “Evadează din convențional și poți câștiga premii neașteptate!”, campania este conturată în jurul ideii de neobișnuit, extravagant, surprinzător, inspirandu-i pe oameni să aibă experiențe unice, pe care nu și-ar fi imaginat să le trăiască vreodată și pe care să și le reamintească o perioadă îndelungată. Campania se derulează în perioada 31 iulie – 1 septembrie 2021 pe teritoriul României și se adresează tuturor celor care au împlinit vârsta de 18 ani.

Premii surprinzatoare și experiențe memorabile

Fie că degustă Hendrick’s Gin pentru prima oară, fie că îl consumă în mod frecvent, participanții pot câștiga premii zilnice, constând în câte un gramofon modern: un dispozitiv excentric, ce îmbină influențele unei perioade fascinante, secolul XIX, atunci când muzica se asculta la gramofon și tehnologia modernă. Astfel, câștigătorii vor putea savura un pahar de Hendrick’s Gin cu prietenii, într-un cadru nonconformist, creat cu ajutorul unui fundal sonor original.

La finalul campaniei vor fi acordate trei mari premii care le vor oferi câștigătorilor oportunitatea de a face o călătorie inedită. Vor admira panorama Parcului Herăstrau de la înălțime, vor experimenta senzații unice și vor petrece momente speciale alături de o persoană dragă, într-o călătorie cu balonul.

Cum te poti înscrie în campanie?

În perioada 31 iulie – 1 septembrie 2021 urmează acești pași:

Intră pe site-ul campaniei hendricksunusual.ro sau scanează codul QR de pe materialele de comunicare (neckhanger, wobbler, totem); Creează-ți propriul cocktail “unusual” folosind ingredientele indicate pe site-ul campaniei; Află la finalul campaniei dacă ești unul dintre câștigători.

Pentru a-ți maximiza șansele de câștig, dă share pe Instagram sau pe Facebook la cocktail-ul pregătit de tine, cu Hendrick’s Gin, folosind #hendricksunusual.

Află mai multe detalii despre mecanism și premii accesând site-ul campaniei www.hendricksunusual.ro sau www.alexandriongroup.com și prin vizionarea video-ului dedicat: https://www.youtube.com/watch?v=PZAxfUzgElU

Povestea și atributele Hendrick’s Gin

Povestea Hendrick’s Gin a început în 1999 în Scoţia, acolo unde se află distileria producătorului. Aromele unice, neobișnuite ale ginului Hendrick’s, cu note de trandafiri și castravete, sunt potențate de procesul de producție în care precizia și răbdare au roluri esențiale. Distilat în două distilatoare diferite, extrem de rare, create în 1860 și 1948, Hendrick’s este un gin atipic, creat prin mixarea minuțioasă a 11 plante, din cele 4 colțuri ale lumii. Combinația armonioasă dintre cele două distilatoare creează o băutură extrem de fină, cu arome de durată. Valoarea sa este dată și de producția în cantitate limitată – doar 500 de litri într-o singură tranșă – care permite un control mai bun al calității.

Despre William Grant & Sons

William Grant & Sons Holding Ltd. este o afacere de familie, o distilerie independentă cu sediul în Regatul Unit al Marii Britanii, fondată de către William Grant în 1887. Astăzi, compania este deținută de a cincea generație și produce unele dintre cele mai cunoscute branduri de whisky, printre care Glenfiddich sau The Balvenie, precum și alte branduri iconice de băuturi spirtoase precum Hendrick’s Gin, Sailor Jerry, Tullamore D.E.W. Irish Whiskey, Monkey Shoulder si Drambuie.

Despre Alexandrion Group:

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de vinuri și băuturi spirtoase din România și singurul producător de single malt din țară. Grupul are o istorie de peste 200 de ani în industria de băuturi spirtoase locale, producând unele dintre cele mai puternice mărci din România, la DISTILERIILE ALEXANDRION SABER 1789, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrul vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, Vodka Kreskova precum și alte produse au asigurat Grupului poziția de lider al pieței de băuturi spirtoase și tradiționale din România. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri, liniștite și spumante, produse de Crama The Iconic Estate.