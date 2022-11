Alexandrion Group, lider în producția și distribuția de băuturi spirtoase si vinuri din România, îşi extinde portofoliul de importuri cu brandul Chopin, o vodcă ultra premium, creată într-o distilerie de băuturi spritoase artizanale din Polonia. Alexandrion Group devine, astfel, distribuitor exclusiv al brandului de vodcă Chopin, în România.

Realizată numai din ingrediente naturale, fară arome artificiale, printr-un proces de producție care durează minimum 6 luni până la îmbuteliere, vodca Chopin este disponibilă pe piața din România, în 3 versiuni: Chopin Core Range (Potato, Rye şi Wheat), Chopin Blended Vodka Collection (Gold şi Indigo) și ediţia exclusivistă Chopin Family Reserve. De asemenea, vodca Chopin poate fi consumată și de cei care au intoleranţă la gluten, fiind un produs fară gluten.

“In intervalul ianuarie-iulie 2022 piaţa de vodcă din România a crescut cu 0,7 % în volum şi 5,9% în valoare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform Nielsen. Acest trend de premiumizare continuă, pe măsură ce consumatorii români explorează categoriile vodcă şi cocktail-uri, extinzându-şi paleta şi ocaziile de consum, în consecinţă. Suntem entuziasmaţi să aducem vodca Chopin în portofoliul nostru şi le mulţumim partenerilor noştri pentru încredere” a spus Rob Curteis, Global Chief Marketing Officer, Alexandrion Group.

“Chopin s-a născut dintr-un nivel ridicat de curiozitate și o ușoară dezamăgire. Deși Polonia este ţara de origine a acestei categorii și există atât de multe tipuri de vodcă, totuși, nu am putut găsi unul care să mă entuziasmeze cu adevărat – așa că am decis să produc propria vodcă. Respectând tradiția, cu pasiune, hotărâre și muncă asiduă, am creat Chopin – care a aprins o scânteie. Scânteia s-a transformat într-un incendiu și Chopin a schimbat categoria de vodcă. De altfel, Chopin a redefinit această categorie nu doar prin gust, ci și prin design, fiind prima vodcă lansată ca un produs ultra premium în 1992 și primul brand care a vândut produse îmbuteliate în sticle mate cu fereastră transparentă”, a spus Tadeusz Dorda, Fondator si CEO Chopin.

Chopin Core Range include 3 variante: Potato, Rye şi Wheat. Chopin Potato, care are, desigur, ca ingredient de bază, cartoful, este cea mai premiată vodcă la nivel mondial din această categorie, unul dintre motive fiind faptul că materia primă nu a fost tratată cu pesticide și chimicale.

Colecţia Chopin Blended include două sortimente. Chopin Blended Vodka Gold este realizată dintr-un mix de cartof si grâu, care îi conferă o textură cremoasă, delicată şi arome dulci. Chopin Blended Vodka Indigo are în componenţă trei ingrediente de bază: cartof, secară și grâu, un mix care asigură o textură cremoasă şi un gust dulceag, cu note picante.

Varianta de colecție – Chopin Family Reserve – este realizată din cartofi noi, apă și drojdie, iar procesul de producție până la îmbuteliere durează doi ani. Această vodcă, prezentată într-o sticlă spectaculoasă, se potrivește foarte bine şi în combinație cu cocktail-uri cu Martini și cocktail-uri personalizate.

Vodca Chopin are o concentrație alcoolică de 40% și este oferită spre vânzare în variantele: sticlă de 0,7 litri, 1 litru și 1,5 litri sau cutie cadou cu sticlă de 0,7 litri.

Gama de produse Chopin Vodka este disponibil în România prin intermediul magazinelor de specialitate, al marilor lanțuri de hipermarket-uri, al magazinelor e-commerce, în locațiile HoReCa partenere, dar și prin intemediul magazinului online al Grupului Alexandrion, https://www.iconicdrinks.shop/ .