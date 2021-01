Alexandrion Group, cel mai mare producător şi distribuitor de băuturi spirtoase şi vinuri din România,a avut ȋn 2020 cea mai mare mediatizare pe canalele media online din industria de băuturi alcoolice, potrivit analizei de piaţă realizată de compania de monitorizare media şi evaluare a comunicării, Media Image. Datele furnizate de Media Image arată căȋn 2020 Alexandrion Groups-a aflat pe locul ȋntâi ȋn ceea ce priveşte toate cele trei variabile măsurate: numărul de articole publicate de canalele media online, numărul de afişărişi AVE (Advertising Value Equivalent),ȋn raport cu variabilele de măsurare ale principalilor jucători din industria băuturilor alcoolice. Astfel, anul trecut, Alexandrion Group, brandurile din portofoliul grupului şi acţiunile Fundaţiei Alexandrion au fost menţionate ȋn 2001 de articole publicate ȋn mediul online careau totalizat27.491.414 deafişărişi AVE de 901.786 Euro. Rezultatele excepţionale ȋnregistrate ȋn 2020 de Alexandrion Group reflectă reconfigurarea strategiei de comunicare,ȋncepand cu trimestrul al II-lea al anului trecut, pe fondul contextului de piaţă dificil şi concentrarea eforturilor de comunicare ȋn mediul online, accesat cu precădere ȋn această perioadă.

Anul trecut, Alexandrion Group a fost lider de piaţăşi ȋn ceea ce priveşte expunerea cumulată pe toate canalele de comunicare media: online, print şi TV. În 2020, grupul afost menţionat ȋn2031 de materiale scrise şi video, care au avut o audienţă brută totală de 28.154.414şi AVE total de 983.637 Euro. Aceste rezultate au poziţionat Alexandrion Group pe primul loc ȋn topul mediatizării jucătorilor din industria băuturilor alcooliceşi ȋn ceea ce priveşte indicatorii Share of Voice (SOV) – 49,5%, Share of AVE- 27,6% şi Share of Impressions – 27,7%. Tonul materialelor care au inclus menţiuni despre Alexandrion Groupa fost 66,9% pozitiv şi 33,1% neutru.

„2020 a fost un an dificil pentru toate industriile, iar departamentele de comunicare au fost nevoite sărecalibreze strategiile din mers pentru a traversa această perioadă, făcând eforturi maripentru a asigura ȋn continuare vizibilitate cât mai mare brandurilor şi companiilor. Evoluţia ascendentă a canalelor şi instrumentelor de comunicare online care a debutat ȋn urmă cu câţiva ani a fost accelerată semnificativ ȋn aceasta perioadă, iar Alexandrion Group şi-a construit planul de comunicare astfel ȋncât să valorifice la maximum oportunităţile de expunereȋn acest mediu. Chiar dacă numărul evenimentelor s-a redus considerabil anul trecut, activitatea noastră a continuat la aceeaşi intensitate şi ne bucurăm ca subiectele pe care le-am comunicat au stârnit interesul, iar rezultatele pe care le-am obţinut confirmă acest lucru” a spus Valentin Popescu, Director de Comunicare & Marketing Sportiv, Alexandrion Group.

În 2020 Alexandrion Group şi Fundaţia Alexandrion au avut o comunicare constantă şi bogată pe segmentele corporate, marketing de brand, marketing sportiv şi CSR.În zona de marketing sportiv,subiectele care au avut acoperire mare ȋn presăau fost a cincea ediţie a Galei Trofeelor Alexandrion, desfăşuratăȋn februarie 2020, evenimentele sportive susţinute de Fundaţia Alexandrion, printre care se numărăTurul Ciclist al Sibiului, Primul campionat de baschet 3X3 oline sau Romanian Padbol Tourşi interviurile online organizate cu personalităţi ale sportului românesc. Donaţia de 100.000 de măşti medicale de protecţie pe care Alexandrion Group a făcut-o către spitalele din România, angajaţii şi familiile colaboratorilor săi a fost unul dintre cele mai mediatizate subiecte corporate ȋn 2020.

Pe segmentul de marketing de brand Alexandrion Group a generat interes media prin comunicarea campaniilor construite ȋn jurul brandurilor precum Alexandrion,Brâncoveanu,Saber Elyzia, Kreskova Vodkasau Jim Beam. Schimbarea identităţii vizuale pentru câteva dintre vinurile din portofoliul The Iconic Estate – Byzantium, Prahova Valley, La Crama şi premiile obţinute de brandurile de băuturi spirtoase şi vinuri la competiţii internaţionale prestigioase sunt alte subiecte care au fost preluate de un număr mare de publicaţii de business, retail, HoReCa şi generaliste. Acţiunile culturale ale Fundaţiei Alexandrion, printre care se numără organizarea Galelor Constantin Brâncoveanu 2020şi Matei Brâncoveanu 2020 au avut, de asemenea, ecou puternic ȋn numeroase publicaţii naţionale şi locale.În 2020 Fundaţia Alexandrion a organizat primul eveniment online, transmis live pe pagina de Facebook a Fundaţiei Alexandrion.