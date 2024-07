Siginia a fost deja premiat cu două medalii de aur la The Global Gin Masters 2024.

Alexandrion Group, parte din Nawaf Salameh Family Office, va lansa un nou brand de gin, la festivalul Neversea, care va avea loc în perioada 4-7 iulie pe Neversea Beach din Constanţa. Inspirat de farmecul şi efervescenţa Siciliei, ginul Siginia întruchipează esenţa şi spiritul acestei insule, una dintre cele mai frumoase şi vizitate destinaţii turistice din lume.

Dr. Nawaf Salameh, Preşedinte Fondator Nawaf Salameh Family Office a spus: “Celor care se vor întreba de ce lansăm un gin italian, le voi răspunde de ce nu? Popularitatea ginului pe piaţa internaţională este în creştere, pe fondul apetitului consumatorilor pentru băuturi alcoolice infuzate cu combinaţii de plante aromatice sau arome florale neaşteptate. Ginul este o categorie foarte ofertantă în ceea ce priveşte creativitatea. Regulile de producţie nu sunt la fel de restrictive ca în cazul altor categorii, cum este single malt-ul, spre exemplu, aşa că producătorii au liberatea de a experimenta, dar această libertate aduce şi presiunea de a lansa produse spectaculoase. Competiţia este mare.

Siginia este un gin premium spectaculos, care atrage instantaneu prin imagine, iar apoi prin gust şi calitate. Expertiza italiană şi plantele aromatice din compoziţie, cultivate în solul şi sub soarele mediteranean şi-au pus amprenta asupra produsului final care i-a cucerit deja pe experţii internaţionali în băuturi spirtoase de la una una dintre cele mai importante competiţii internaţionale în domeniu: The Global Gin Masters. Cred că medaliile de aur obţinute spun multe despre calitatea sa.”

Gama Siginia include două expresii: Sole Rosso şi Stella Notte. Acestea au la bază ienupăr şi coajă de citrice şi au fost obţinute prin infuzare naturală cu plante aromatice din Sicilia, precum oregano, cimbru, rozmarin şi frunze de dafin. Sole Rosso are un profil gustativ citric, imprimat de notele de portocale şi lămâie. Stella Notte este infuzat cu iasomie, care îi conferă un profil gustativ floral. Ambele expresii au obţinut medalii de aur la The Global Gin Masters 2024 (Marea Britaine), parte din seria competiţiilor The Global Spirits Masters.

“Nu ne oprim la Siginia, vom continua să inovăm pe piaţa de gin. Avem în portofoliu acest gin italian, alături de Kingsbury London Dry Gin, iar în curând vom lansa şi un gin românesc”, a concluzionat Dr. Nawaf Salameh.

Siginia se adresează consumatorilor care iubesc evenimentele în aer liber, ieşirile în oraş cu prietenii, călătoriile şi sunt entuziasmaţi să descopere combinaţii de arome noi şi să cunoască locuri şi oameni noi. Poate fi consumat în long drinks sau în cocktail-uri, în ocazii multiple.

Siginia este un toast pentru stilul de viaţă italian, un mix incitant de tradiţional şi modern; reflectă pasiunea pentru natură şi elementele care inspiră bucuria de a trăi: soarele puternic, strălucitor, Marea Mediterană şi cerul senin, albastru, din Sicilia. Toate compun un cadru perfect pentru relaxare şi experienţe memorabile.

Iubitorii de gin vor putea degusta Siginia pentru prima oară la festivalul Neversea de la Constanţa, unde va fi prezent alături de Carpathian Single Malt Whisky şi de Alexandrion, în perioada 4-7 iulie. In toamnă, Siginia va fi prezentat şi în cadrul unui eveniment organizat în Sicilia, locul din care şi-a extras inspiraţia şi resursele.