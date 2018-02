Alexandru Arșinel a recunoscut că încă suferă după moartea Stelei Popescu și a vorbit despre perioada în care ea a devenit actriță la Teatrul de revistă „Constantin Tănase”. Actorul a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui, dar și despre cum resimte lipsa colegei de scenă, potrivit click.ro.

„Toţi am încercat să respectâm acest simbol al teatrului de revistă, noi toţi am iubit-o pe Stela. Am trăit multe momente importante în ceea ce priveşte istoria teatrului de revistă, Stela a venit cu doi ani înaintea mea aici. Împreună am trecut prin multe momente dificile, înainte şi după Revoluţie, am întâmpinat ostilităţi. Am fost suspendaţi de la televiziune la un moment dat. Ea iubea florile, nu îmi dădea niciodată, nicio floare de la spectacole, putea să fie ziua soţiei mele… Iubea pantofii, mereu îşi cumpăra pantofi de peste tot unde mergeam.” a declarat Alexandru Arşinel în emisiunea „Agenția Vip” de la Antena Stars, conform sursei citate.