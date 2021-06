La aproape o lună de când a fost internat la spital, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, actorul Alexandru Arșinel (82 de ani) se reface în liniște, iar fotoreporterii Click! au surprins primele imagini cu fostul director al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. Nu este în cea mai bună formă fizică, e vizibil slăbit și are nevoie permanentă de supraveghere. În curtea casei din București, Alexandru Arșinel a stat de vorbă cu musafirii săi, într-un cărucior cu rotile!

”Ce să vă spun, noi suntem apărați totuși de vaccinul pe care l-am făcut. Noi am făcut vaccinurile amândouă, deci în mod normal gust, miros și alte treburi nu trebuie să apară în dialogul nostru. M-a luat puțină durere de cap, puțină temperatură și când spun puțină, chiar puțină. Și atunci copiii mei care au avut mi-au spus ”tată, trebuie să faci un test”, iar la test am ieșit că am COVID”, a spus la vremea respectivă Alexandru Arșinel, potrivit sursei citate. După Paște, când actorul s-a vindecat complet, medicii l-au lăsat să plece acasă.

