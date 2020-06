Alexandru Arşinel împlineşte 81 de ani pe 4 iunie! La ceas aniversar, marele actor de comedie a povestit cu drag despre familie şi despre nostalgia anilor în care strălucea, în lumina reflectoarelor, alături de regretata lui prietenă, Stela Popescu. Actorul speră să revină cât mai curând pe scenă, pentru că duce dorul aplauzelor.

Click!: Cum v-aţi petrecut lunile de izolare?

Alexandru Arşinel: Am stat mai mult sau mai puţin cu mască pe figură, când am mai ieşit din casă. Am mai fost pe la teatru, prin oraş, cu treburi. Noi, cei de peste 65 ani, am fost interzişi să supravieţuim, am fost condamnaţi. Eu am avut o sarcină în plus faţă de persoana soţiei mele care este grav bolnavă, fiind paralizată. Ea e condamnată la pat, însă mâna dreaptă o mai mişcă şi picioarele le târaie.

Împliniţi azi 81 de ani. Ce vă doriţi?

Îmi doresc să n-avem parte de acest blestem trimis asupra noastră, CoVid-19. Să reluăm activitatea la teatru, atât cât se poate, să nu depindem de bugete, să avem o conduită normală, să nu avem impedimente din partea conducerii. Să avem condiţii normale de lucru. Noi suntem mulţi la teatru, sunt dansatori, oameni din orchestră, maşinişti, toţi trebuie plătiţi. Şi suntem necăjiţi pentru că nu ştim ce se întâmplă. Directorul Vasile Muraru se descurcă, e apropiat de artişti.

