Alexandru Arșinel ( 82 de ani) este unul dintre cei mai bine plătiți actori de la noi. Ieșit la pensie în 2019, după moartea Stelei Popescu, actorul a fost de multe ori pus la zid din pricina pensiei uriașe pe care o încasează de la stat, care se ridică la 8.936 lei pe lună, notează click.ro.

“Există o indemnizație de merit dată de Ministerul Culturii la profesori, actori, arhitecți. Am obținut locul întâi într-un top al celor mai buni artiști. Toate sumele sunt justificate oficial, consider că le merit. Am 82 de ani și am obținut o indemnizație de merit si o pensie după 70 de ani de muncă. Dacă mă justific înseamnă că mă simt vinovat”, a declarat actorul la Antena Stars, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/alexandru-arsinel-pus-la-zid-pentru-veniturile-de-90-de-milioane-pe-luna-cum