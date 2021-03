Îndrăgitul actor Alexandru Arşinel se întoarce sâmbătă la Teatrul de Revistă Constantin Tănase în dublă calitate, de regizor şi de actor, într-o piesă de teatru care ar fi trebuit să aibă premiera anul trecut. Va juca alături de Ana Maria Donosa, cea despre care s-a spus că e înlocuitoarea Stelei Popescu pe scena teatrului, notează click.ro.

„Îmi doream de mult să montez o comedie cu tentă de vodevil, acel ceva care să ne scoată din tiparul permanent al Revistei, chiar dacă eu însumi sunt creat şi funcţionez în spiritul acestui gen unic în lume”, spune Alexandru Arşinel. „Am repetat mai bine de un an, în condiţiile pandemiei, a fost greu, anevoios, în trepte, cu hop-uri, dar, atunci când credeam că gata, am scăpat şi că mergem mai departe, iar se închidea totul… Important este că am reuşit să ducem acest proiect la capăt. Am adaptat firul poveştii şi parte din replici la ceea ce se întâmplă în zilele noastre”, a povestit pentru Click! Alexandru Arşinel, care se bucură că se întoarce la muncă şi va juca din nou alături de colegii lui.

