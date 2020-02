Vicepreşedintele la nivel naţional al Partidului Forţa Naţională, le-a transmis liberalilor, la înaintea votului de astăzi din Parlament pentru moţiunea de cenzură, că a venit timpul să lase românilor demnitatea de a avea un Guvern demn. Alexandru Băişanu a spus că „zilele trecute am vorbit din nou cu Mihai Eminescu. O să spuneţi că sunt nebun. Nu, doar mai citesc din când în când valorile neamului românesc. Şi după ce l-am citit am tras concluzia că ciuma roşie este şi astăzi în sală, după 150 de ani. Aş vrea să spun cine a folosit prima dată această sintagmă şi cui i-a atribuit-o: Mihai Eminescu, o valoare incontestabilă a poporului român şi a adresat-o PNL-ului. Să se ştie. Peneliştii şi useriştii au copiat. Au folosit o sintagmă a marelui Eminescu. Şi între Eminescu şi ONG-urile şi interesele străine care stau în spatele USR-ului de astăzi, a PNL-ului, PDL-ului şi a celor de la ALDE îl aleg pe Eminescu. Ciuma roşie este şi astăzi în sală după 150 de ani”. Băişanu a spus că astăzi s-a simţit obligat să înţeleagă că un patriot trebuie să fie pregătit în permanenţă să-şi apere neamul şi poporul de propriul Guvern. „Şi asta facem astăzi. Vă vom opri stimaţi colegi. Guvernul nu este şi nu trebuie să fie sub nici o formă nimic altceva decât un servitor al poporului său. Un servitor temporar. Nu permanent. Un servitor cu frică de Dumnezeu. Şi pentru că domniile voastre care astăzi formaţi Guvernul nu aveţi nici frică de Dumnezeu şi nu vă apăraţi nici poporul, ci interesele altora, vă vom spune că astăzi s-a terminat. Veţi pleca acasă”, a declarat Alexandru Băişanu. El a spus că a votat învestirea Guvernului PNL pentru că România trebuia guvernată şi nu „tâlhărită fraţilor. Guvernată”. „E timpul să lăsaţi românilor demnitatea de a avea un Guvern demn. Nici un Guvern nu poate avea prerogative de la sine şi să încalce oricând după bunul plan Constituţia României”, a afirmat vicepreședintele Partidului Forța Națională. El a arătat că marți, „noapte ca hoţii”, Guvernul PNL a emis nu mai puțin de 25 de Ordonanțe, ceea ce nu a mai făcut altcineva în 30 de ani.

„Aţi făcut-o voi. Ruşine, vă e frică de democraţie, de Parlament, de negocierile din Parlament. De discuţii şi de vot. Şi de ce vă e frică? Pentru că poporul român nu v-a oferit niciodată suficiente voturi pentru a avea putere în acest Parlament. Şi vă garantez că nu vă v-a da această putere niciodată. Pentru că nici un om cu scaun la cap, cu mintea limpede din România nu va vota pe nici un trădător al României ascuns după sigla USR, PNL, PP-DD, PMP, ALDE. E lucru clar şi cert. Îmi aduc aminte de ce a mai spus Eminescu. Că inima caldă şi mintea rece trebuie să fie atributele unui om politic, unui patriot. La voi e invers. Aveţi inima rece şi mintea înfierbântată. Aveţi inima rece pentru că vreţi să distrugeţi sistemul de sănătate din România să îl privatizaţi şi să oferiţi dreptul la sănătate şi la viaţă doar celor bogaţi, nu celor mulţi şi săraci. Aveţi inima rece pentru că nu aţi înţeles că trebuie să vindeţi ce a mai rămas bun în România, respectiv CEC-ul, aurul de la Roşia Montană, Hidroelectrica şi multe altele. Ţara asta nu e un stârv din care să trageţi, să muşcaţi şi să daţi altora. Ţara asta nu e un loc în care un Guvern încearcă să dea o Ordonanţă de Urgenţă prin care să scutească de plată bănci a căror directori săreau în sus în Piaţa din Bucureşti strigând jos PSD ca să vină ai noştri să ne scutească de taxe şi impozite. Ţara asta e mai demnă decât vă imaginaţi voi. E mai puternică şi astăzi vă spun clar. Vă arăt doar uşa pe care veţi ieşi şi veţi spune copiilor voştri cu căinţă că în ţara asta neamul ăsta nu mai acceptă trădători în fruntea ei”, a încheiat Băișanu.