Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, a atras atenția asupra faptului că dacă la conducerea noului Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții vor fi numiți lipitori de afișe sau prieteni ai partidelor, lucrurile se vor sfârșit grav. Alexandru Băișanu a declarat miercuri, la votul final din Camera Deputaților pentru aprobarea proiectului de lege pentru înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții că acesta trebuie să fie condus de specialiști în adevăratul sens al cuvântului. „Nu am să vorbesc despre Fondul Suveran de Dezvoltare pentru că nu sunt specialist în așa ceva. Am să încerc să vorbesc despre patriotism. Și am să vă spun că astăzi, prin ceea ce vom face avem posibilitatea de a salva România, prin tot ceea ce am reuși să facem prin acest fond dacă vom aduce specialiști în adevăratul sens al cuvântului care să conducă această instituție. Dacă vom numi acolo lipitori de afișe sau prieteni ai partidelor, lucrurile se vor sfârși grav”, a spus deputatul ALDE de Suceava. Alexandru Băișanu a subliniat că își dorește „din tot sufletul” ca acest fond să rămână al statului român, iar România să profite de lucrurile acestea. „Îmi doresc din tot sufletul ca ceea ce cred că se poate întâmpla astăzi negativ să nu se întâmple. Și anume să ajungem în situația ca peste câțiva ani să nu mai avem nimic din ceea ce aveam în momentul de față”, a spus Băișanu.

Noul Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții va fi format din 33 de companii de stat, acționarul va fi statul român, iar capitalul social ar urma să fie de nouă miliarde de lei.