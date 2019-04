Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, consideră că de starea în care se află infrastructura rutieră din România se fac vinovate toate partidele politice care au condus țara. În discursul său de la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, deputatul Alexandru Băișanu a declarat că pentru el, această moțiune este „un generator de moment al adevărului”. Băișanu a spus că într-un astfel de moment trebuie discutat despre cauzele care au dus la situația în care se află infrastructura rutieră din România, dar și la soluțiile pentru a rezolva această problemă. „Am văzut de la acest microfon foarte mulți deputați transformați în procurori care au înfierat cu mânie proletară ceea ce nu au reușit să facă atâta vreme cât au fost ei înșiși la guvernare, de-a lungul timpului. Dacă vrem să găsim vinovați, vinovații sunt în toate partidele, de-a lungul întregii istorii democratice a României, de 30 de ani. Nici unul dintre partidele de aici din sală, care au fost rând pe rând la guvernare nu sunt departe de situația în care ne aflăm, inclusiv tehnocrații, USR-iștii, cioloșiștii, plușii și minușii din această sală”, a declarat deputatul ALDE de Suceava. El a adăugat că a încercat să caute cauze pentru situația în care se află infrastructura, precizând că una dintre acestea ar fi poziția geografică a României.

„Am privit ușor în istorie și am văzut că marginile marilor imperii nu au fost niciodată dezvoltate de cei care conduceau imperiile”, a spus deputatul sucevean. El a adăugat că o altă cauză ar fi bugetul României, care nu este unul îndestulător. „Am să vă spun și de ce. Am luat o perioadă de patru ani din evoluția economică și financiară a României și am observat că firmele străine, haideți să le spunem și multinaționale, în patru ani de zile au declarat un profit net de 2,5 miliarde de euro. Acestea fiind firme care au monopol pe industrii importante, cum ar fi băncile, energia, IT etc. În schimb, cele 49% de firme românești, care sunt firme de periferie și asupra cărora se trage de către statul român încontinuu, în aceeași patru ani au avut un profit net de 55 de miliarde de euro. 2,5 miliarde de euro străinii, 55 de miliarde de euro românii. De 22 de ori au declarat mai mult firmele românești. Vrem să avem școli, poliție, justiție, sănătate, vrem să avem autostrăzi, haideți să colectăm bani în mod egal de la toate firmele din România și să nu-i mai călărim pe ai noștri, să-i respectăm și să le redăm demnitatea punându-i în egalitate cu firmele din străinătate”, a declarat Băișanu. El a mai precizat că o altă cauză pentru lipsa infrastructurii este și Traian Băsescu. Deputatul ALDE de Suceava a mai afirmat că pe Traian Băsescu nu vrea să-l numească președinte, persoană sau personaj, ci o cauză pentru lipsa autostrăzilor. „Trec mai departe, și o altă cauză, nu o să-l numesc președinte, nu o să-l numesc persoană, personaj, o să-l numesc cauză. Traian Băsescu, care a fost de cinci ori ministru al transporturilor și care îmi spunea mie că nu avem dreptul la autostrăzi și că nu ne mai trebuie autostrăzi”, a mai spus Alexandru Băișanu.