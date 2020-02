Vicepreședintele Forței Naționale, deputatul de Suceava Alexandru Băișanu afiliat grupului PSD a declarat, într-o conferință de presă, că nu exclude posibilitatea de a candida la Primăria Suceava. El crede că pentru a-l învinge pe primarul liberal Ion Lungu este necesar ca toate celelalte partide să aibă un candidat unic. Deputatul Băișanu a spus că partidele mici și-au pus candidați chiar dacă știu că nu vor cîștiga și ar trebui să aibă tăria și să se așeze la masă pentru a cădea de acord asupra unui candidat unic, desemnat în baza unui sondaj serios. Parlamentarul a menționat că este dispus să încheie alianțe cu toate partidele care au același scop ca și el, acela de a-l înlătura din funcție pe Ion Lungu. Alexandru Băișanu a mai spus că își pune la dispoziție capacitatea sa, experiența în politică și moralitatea de care a dat dovadă de-a lungul timpului. De asemenea, el a declarat că nu este o persoană coruptă și că nu are nimic de ascuns. Pînă acum, Alexandru Băișanu a candidat de trei ori la Primăria Suceava, iar de fiecare dată a pierdut în fața lui Ion Lungu.

