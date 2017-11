Preşedintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, consideră că Centenarul Marii Uniri trebuie să fie sărbătorit cu investiții majore în educație, sănătate, infrastructură și cultură. Alexandru Băișanu este primul parlamentar sucevean care a inițiat o lege prin care 28 noiembrie a fost declarată Ziua Bucovinei. De precizat faptul că după promulgarea acestei legi, se poate spune să „spiritul bucovinenilor s-a trezit”, Ziua Bucovinei căpătând pe an ce trece o amploare din ce în ce mai mare. Deputatul ALDE de Suceava, a declarat astăzi că pentru el personal Centenarul Marii Uniri trebuie să însemne pentru județul Suceava atât investiții masive pentru dezvoltarea infrastructurii, dar și păstrarea valorilor pe care cei care au înfăptuit unirea le-au lăsat moștenire. „Pentru mine aniversarea Centenarului Marii Uniri înseamnă investiții în educație, cultură, sănătate și infrastructură. Trebuie spus faptul că eu, ca vicepreședinte la nivel național al ALDE și vicepreședinte al Comisiei de Transport din Camera Deputaților am susținut finalizarea lucrărilor la șoseaua de centură a Sucevei, modernizarea drumului Roman – Siret, pentru a fi pe acelaşi profil cum este cel de la Roman la București, dar şi urgentarea lucrărilor la drumul expres Siret – Suceava – București. Mai mult, una dintre investiţiile cele mai importante care trebuie să înceapă de urgenţă este autostrada Iași – Târgu Mureș. Toate aceste investiţii de care am amintit trebuie finanțate, iar pentru aceasta am făcut toate demersurile necesare în Parlament”, a spus deputatul ALDE de Suceava. El a subliniat că pe lângă aspectul material ce ţine de investiţiile care trebuie realizate urgent pentru dezvoltarea judeţului Suceava, a Bucovinei, Ziua Bucovinei și Centenarul Marii Uniri trebuie să readucă în conștiința românilor principiile și valorile lăsate de înaintați. „Este și un apesct extrem de important ce ține de mentalitate. Va trebui să reușim să păstrăm valorile care le-am primit moștenire de la înaintașii noștri. Să le fructificăm ca atare, iar în mod special în această perioadă să reușim să facem tot ce ne stă în puțință ca la ceas aniversar, la 100 de ani de la Marea Unire, toți românii să fie uniți și nu dezbinați așa cum se pare că vor alții să fie în momentul de față”, a mai spus Alexandru Băișanu.