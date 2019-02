Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, a arătat în cadrul unei conferințe de presă că PSD și ALDE au fost partidele care au votat corect pentru majorarea alocațiilor pentru copii, în timp ce PNL a votat împotriva formei finale a Legii bugetului de stat pentru 2019 care includea și soluția pentru această decizie. Alexandru Băișanu a declarat că parlamentarii PSD, ALDE și UDMR au votat cu „Da” pentru mărirea alocației pentru copii, însă acest lucru s-a întâmplat în urma unui proces care nu a fost ușor și care a cuprins trei etape.

„În prima etapă, cei de la PNL, USR și PMP, adică opoziția, au depus nu mai puțin de 3.340 de amendamente la legea bugetului, din care au trecut doar două, cea pentru alocațiile copiilor și un amendament pentru Academia Română. Trebuie spus că amendamentul pentru creșterea alocațiilor presupune un efort bugetar anual de 500 de milioane de euro. Bugetul făcut de PSD și ALDE fusese deja depus, stabilindu-se, de principiu, cum vor fi folosiți banii. Mai trebuie precizat că cele 3.340 de amendamente depuse de opoziție aveau o valoare de trei ori bugetul României și era clar că nu puteau să treacă”, a spus Alexandru Băișanu. El a explicat că pentru orice amendament trebuie și sursa de finanțare, PNL propunând ca majorarea alocațiilor pentru copiii că se facă folosind banii din excedentul bugetului asigurărilor sociale. „Toată lumea știe că nu poți asigura bani pentru alocații prin a-i lua de la bugetul asigurărilor sociale. Banii pentru pensii intră în acest buget. Nu poți să iei banii de la pensii și să-i dai pe majorarea alocațiilor, motiv pentru care acest amendament al opoziției nu era aplicabil”, a spus liderul ALDE Suceava. Mai mult el a arătat că Legea bugetului de stat este o lege ordinară, iar legile în care sunt prevăzute alocațiile de stat pentru copii sunt organice. „Aceste legi organice nu pot fi schimbate de o lege inferioară, o lege ordinară. Deci, orice am fi votat noi, Dacă Guvernul nu ar fi venit cu o Ordonanță de Urgență pentru modificarea legilor, amendamentul nu ar fi trecut”, a declarat Băișanu.

El a subliniat faptul că în mod corect, PSD și ALDE au propus schimbarea acestui amendament, pentru a veni cu unul care să dea posibilitatea creșterii reale a alocațiilor pentru copii. „AM venit noi cu un alt amendament, făcut corect, în care am indicat exact sursa de finanțare, respectiv majorarea deficitului bugetului de stat de la 2,5 la 2,76 din Produsul Intern Brut. S-a trecut la vot, PSD, ALDE și UDMR au votat pentru , dar surpriză…. PNL nu a mai votat noul amendament, cel aplicabil. Și dacă la final nu votezi pentru întreaga Lege a bugetului de stat, votezi împotriva tuturor amendamentelor. Lucrurile sunt foarte clare. Am votat pentru bugetul de stat pe 2019, inclusiv pentru creșterea alocațiilor de stat pentru copii”, a precizat deputatul ALDE de Suceava.

Alexandru Băișanu a ținut să transmită cetățenilor că informațiile false transmise de PNL cu privire la cine a votat majorarea alocațiilor reprezintă „o manipulare josnică”, deoarece liberalii au votat împotrivă.

El a explicat că majorarea alocațiilor pentru copii, prevăzută în legea bugetului de stat, a fost aprobată cu 275 de voturi pentru, liberalii votând împotrivă.

„Îi rog pe parlamentarii PNL să aibă bunul simț să recunoască faptul că au votat împotrivă, că au vrut scandal și ceea ce au făcut au făcut-o doar pentru manipulare și imagine”, a încheiat Băișanu.