Noul șef al Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Suceava este subcomisarul Alexandru Duțuc. Prefectul județului, Alexandru Moldovan, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că a semnat ordinul prin care Alexandru Duțuc a preluat oficial conducerea acestui serviciu. Ofițerul de poliție din cadrul Biroului Rutier al Poliției municipiului Suceava, Alexandru Duțuc, are împuternicire să conducă Serviciul de Permise și Înmatriculări Suceava pentru o perioadă de șase luni, până pe data de 31 iulie 2021. „Mi personal mi-a lăsat impresia unui om hotărât, un ofițer de poliție corect”, a spus prefectul despre Alexandru Duțuc.

Pe de altă parte prefectul Alexandru Moldovan a spus că în momentul de față la acest serviciu sunt șapte examinatori. El a arătat că trei dintre aceștia sunt de la Serviciul de Permise din Suceava, doi au fost transferați de la București și câte unul de la Galați și Iași. Prefectul a ținut să mulțumească Direcției Generale de Regim Permise și Înmatriculări pentru sprijinul acordat în detașarea unor examinatori pentru serviciul din Suceava.

Alexandru Moldovan a subliniat faptul că în momentul de față toate programările pentru permise se desfășoară normal. El a adăugat că urmează ca Serviciul de Permise și Înmatriculări Suceava să mai fie detașați patru polițiști, doi ofițeri și doi agenți, din cadrul IPJ Suceava pentru a completa necesarul e examinatori. Cei patru polițiști vor fi detașați după ce vor obține atestările ca și examinatori. „Ne dorim să avem un serviciu care să acționeze conform menirii sale inițiale. În maxim două săptămâni vom intra în normalitate”, a declarat Alexandru Moldovan.