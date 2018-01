Purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, a transmis, astăzi, că este extrem de bucuros că propunerea social democraților suceveni pentru funcția de ministru al educației, Valentin Popa, a fost validată de conducerea centrală a partidului pentru acest portofoliu în viitorul Guvern al României. „Este pentru prima dată când Organizația Județeană PSD Suceava propune un ministru, iar acesta are toate șansele să fie ministru. Dumnealui se adaugă celorlalți reprezentanți ai PSD Suceava în actualul Guvern, secretarul de stat în Ministerul Mediului, Eugen Constantin Uricec și subsecretarilor de stat Tiberius Brădățan, în Ministerul Sănătății și Cristian Șologon, în Ministerul Dezvoltării Regionale”, a spus Alexandru Rădulescu.

El a subliniat faptul că propunerea PSD Suceava pentru funcția de ministru al educației a fost fundamentată de evoluția Universității `Ștefan cel Mare” din Suceava, atât pe plan național și internațional, din momentul în care postul de rector a fost preluat de Valentin Popa. ”Sunt ferm convins că dumnealui va avea același succes în calitate de ministru și va contribui la dezvoltarea învățământului românesc așa cum a făcut-o și ca rector pentru învățământul superior sucevean. De asemenea, ca membru în comisia de învățământ voi fi alături de dumnealui. Eu și colegii mei vom colabora îndeaproape, îl vom sprijini în demersurile sale. Și mai am un motiv de mândrie și mulțumire, pentru că nu trebuie să uităm că domnul Valentin Popa e fălticenean și aparține marii familii a Colegiului Național Nicu Gane din Fălticeni, al cărui absolvent este”, a încheiat Alexandru Rădulescu.