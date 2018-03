Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, a combătut „dezinformările” prezentate de unii lideri ai PNL în ultimele zile cu privire la neimplicarea actualului Guvern în sprijinirea agriculturii din România și a fermierilor români. Prin intermediul unui comunicat de presă, deputatul Alexandru Rădulescu a precizat că în pofida acuzațiilor aduse de liberali, 2017 a fost unul dintre cei mai buni ani pentru agricultura românească.

Vă prezentăm în continuare comunicatul transmis de deputatul PSD de Suceava Alexandru Rădulescu:

„Observăm de câteva zile intensificarea activității de reorganizare a liberalilor de pe scena politică românească – fapt benefic deoarece, credem noi, competiția ideologică și mai ales competiția onestă între programele de guvernare oferă o opțiune corectă alegătorului și determină în final progresul societății.

Din păcate pentru români lucrurile nu stau chiar așa. Liberalii, în loc să vină, măcar acum, cu o variantă proprie de guvernare, cu soluții proprii de rezolvare a problemelor cu care se confruntă cei care i-au trimis în Parlament, rămân cantonați nefiresc pe poziția de raportare la singurul proiect de țară oferit românilor, cel al PSD, pe poziția de critică permanentă a ritmului de implementare a programului de guvernare social – democrat, pe omiterea intenționată a reușitelor acestei guvernări.

La întâlnirea ce au avut-o la Bacău, la sfârșitul săptămânii trecute, liberalii și-au vărsat lacrimile și compasiunea asupra agriculturii românești invocând neimplicarea guvernului în educarea fermierilor români pentru creșterea competitivității acestora și importul exagerat de alimente al României.

Aceast mesaj este mai mult decât ipocrit ținând cont de antecedentele guvernării liberale în domeniul agriculturii. Ne amintim anul 2016 când guvernul Cioloș, susținut de liberali, nu a virat subvențiile agricultorilor români – fapt ce i-a împiedicat pe aceștia să producă la prețuri competitive – fapt ce a favorizat evident (și intenționat credem noi) importul de alimente.Ne amintim și de prestația altui ministru liberal al agriculturii care a rămas ca simbol al celui care a distrus avicultura românească cu pretextul pueril al gripei aviare – fapt ce a determinat atunci (tot intenționat susținem noi) inundarea pieței românești cu carne de pasăre din toate colțurile lumii.

În fața demagogiei liberalilor așezăm performanțele, deja cunoscute, pe care agricultura românească le-a înregistrat în 2017 sub coordonarea unui ministru social-democrat. Așa cum exprimă datele oficiale, furnizate de Ministerul Agriculturii, anul 2017 a fost unul din cei mai buni ani pentru agricultura românească și pentru fermierii români:

– Romania a obținut in acest an o producție de aproape 27 milioane tone cereale, circa 1,4 tone pe cap de locuitor, în condițiile în care câteva culturi(grâu, rapița, orz, floarea-soarelui, soia, porumb) au înregistrat recorduri istorice;

– s-au acordat la timp subvențiile pentru fermieri,

astfel, APIA a autorizat la plată 2,766 miliarde euro.

– au fost absorbite, ( locul 1 în UE), 3,33 miliarde euro, din care din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) – 1,772 miliarde euro, procent de absorbtie 99,9%, iar din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) 1,550 miliarde euro, față de 507 milioane euro in 2016.

– în 2017 suprafața agricolă irigată s-a dublat și s-a inființat sistemul național antigrindină cu deja 40 de puncte de lansare a rachetelor.

Și ca să răspundem punctual dezinformării liberalilor amintim că tot în 2017 a demarat Programul de sprijin al produselor deficitare, au fost alese tomatele, 8.000 de legumicultori români au primit de la guvern 23,7milioane euro și au furnizat pieții interne 50 mii tone roșii fără pesticide –fapt ce a condus la diminuarea considerabilă a importului de roșii.

În ceea ce privește informarea fermierilor asupra posibilității de accesare a fondurilor europene care le-ar spori substanțial competitivitatea- o simplă accesare a site- ului Ministerului Agriculturii i-ar lămuri și pe liberali că aceste informații sunt accesibile oricui. La acestea se adaugă și caravanele de informare în teritoriu cum este cea care se desfășoară acum la Ploiești în prezența ministrului social-democrat al agriculturii”.