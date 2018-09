Purtătorul de cuvânt al PSD Suceava, deputatul Alexandru Rădulescu, a declarat astăzi că social democrații suceveni militează pentru păstrarea actualei conduceri a PSD. Afirmația a fost făcută după ședința Comitetului Executiv Județean al PSD, în care s-a analizat situația creată în urma apariției unei scrisori care a fost semnată de mai mulți lideri centrali ai partidului prin care liderului PSD Liviu Dragnea i se solicită demisia din funcție. „În ceea ce privește evenimentele interne ale Partidului Social-Democrat dorim să informăm mass-media națională și locală, pe toți colegii social-democrați și pe toți susținătorii acestui partid că Organizația Social-Democrată suceveană nu concepe divizarea PSD „în tabere”, categoric nu se alătură celor care inițiază disensiuni ce pot conduce la scindarea sau diminuarea forței acestui partid”, a spus Alexandru Rădulesacu. El a precizat că organizația social-democrată suceveană se poziționează alături de acel PSD cristalizat în mulți ani, se poziționează alături de acel PSD care în decembrie 2016 a câștigat încrederea marii majorități a românilor printr-un program de guvernare coerent care a deschis României, cetățenilor acestei țări, perspectivele unei evoluții social economice temeinice. „Iar garanția implementării acestui program o reprezintă păstrarea structurii actuale a conducerii partidului, pastrarea guvernării și a majorității parlamentare social democrate – fapt realizabil doar prin menținerea unității PSD”, a declarat Alexandru Rădulescu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating