”Spitalul din Fălticeni este gata”, a afirmat astăzi deputatul PSD de Suceava, Alexandru Rădulescu, care a adăugat că ar putea intra în funcțiune până la finalul acestui an. ”La Spitalul Municipal Fălticeni pe lângă 500.000 de lei pentru aparatură în 2019 a primit peste 20 de milioane de lei pentru finalizarea invesitției și vreau să spun că Spitalul Municipal Fălticeni este gata. E o problemă de câteva zile, săptămâni până se vor finaliza și acele scări pentru ieșiri de urgență. Dotările nemedicale sunt în curs de instalare. Ele vor fi instalate în câteva zile iar săptămâna aceasta am înțeles că managerul spitalului a trimis către ministerul sănătății solicitarea pentru aparatură medicală. S-au încheiat procedurile de achiziție pe un contract cadru multianual. Cererea e la ministerul sănătății dar din păcate nu are cine o aproba. Dacă ar fi cine să o aprobe acum spitalul poate să intre în funcțiune chiar în acest an”, a declarat Rădulescu.