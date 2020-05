Președintele Societății Române de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila susține că, la Suceava, situația legată de COVID-19 nu este încă sub control, motiv pentru care s-a menținut carantina. „La Suceava situația încă nu este sub control, am avut o speranță când a scăzut numărul de cazuri noi vreo două zile la rînd, dar acolo, lucrurile evoluează încă. De aceea s-a menținut carantina, față de alte localități unde, odată cu măsurile impuse, cum e Țăndărei, a scăzut mult numărul de cazuri”, a spus profesorul Rafila, la Digi 24. În ultimele zile, autoritățile sucevene s-au declarat încrezătoare că pe 15 mai, cînd expiră starea de urgență, în municipiul Suceava și în cele opt localități limitrofe, Adîncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei va fi ridicată carantina instituită din pricina noului coronavirus. Asta, pentru că numărul cazurilor în evoluție a scăzut simțitor. Amintim că la propunerea Direcției de Sănătate Publică Suceava, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a solicitat autorităților centrale ridicarea măsurii restrictive.

