Alexandru Tudor, finalist X Factor împreună cu ceilalți băieții din trupa Station 4, alături de care a cunoscut succesul, lansează al treilea single din cariera solo, revenind în atenția fanilor cu o abordare altfel, pătrunzătoare și sinceră.

Nu vrem să folosim cuvinte mari, dar această piesă sună a hit, atât textul cât și melodia fixându-se în minte de la prima ascultare. Ne-a încântat atât de mult, încât am dorit să așternem aici ca un preambul, câteva din gândurile artistului, pe care le regăsim în aceste cuvinte: „Dac-aș fi printre străini

Aș călca prin mărăcini

Dacă m-aș pierde-n mulțime

M-aș ghida după tine

Dacă mâine aș pierde tot

Tot m-aș ridica la loc

Daca te-aș pierde pe tine

M-aș pierde-n mulțime” Este clar un mesaj despre dragoste, dragoste fară dependențe, bazată pe încredere și sacrificiu. Alexandru ne-a declarat: ,,Deși sunt la început de drum, îmi doresc să fac pasul drept prin a transmite mesaje frumoase oamenilor.” Am remarcat faptul că afirmația „început de drum” nu se referă la carieră, artistul având un istoric, ci la modul în care el vrea să transmită mesaje. O nouă etapă în viața personală, ajunsă la un alt nivel de maturitate, se răsfrânge și influențează cu certitudine sentimentele transpuse în muzica lui. Orchestrația si producția muzicală aparțin talentatului producător Eberhard Cristian de la „On Music”, cei doi nefiind la prima colaborare. Facem referire la piese precum „Toată vara” și „Adrenalina” ce au marcat debutul colaborării lor. Editorul acestei piese este „On Music”, un brand nou în industria muzicală din România, dar coordonat de oameni cu experiență ce au în portofoliu piese precum: „Puișor” – Lora; „Bye Bye – Belleamy; ,,Te strig” – Nadir; ,,Draga” – Lora; ,,Lacrimi din stilou” – Miss Mary; „Ultimul sărut” – Denisa Trofin; ,,Piatra de pe inimă” – Francisca feat. Uddi; ,,Prizonieri” – Amalia feat. Eli, etc. Având propriile studiouri de producție, imprimări și mastering, echipa de la „On Music” și-a propus, pe lângă colaborările cu jucătorii importanți din industria muzicală națională și internațională să-și creeze propriul catalog de muzică. Alexandru Tudor dar și Belleamy sunt artiști care cred în acest proiect, fiind de altfel primii care au ales să-și lanseze piesele cu ajutorul și prin intermediul canalului de Youtube „On Music”. La final, așa ca un secret dezvăluit de Alexandru, urmează să lanseze curând un prim featuring cu Belleamy. Până atunci însă, piesa „Printre străini” lansată astăzi de Alexandru Tudor o să vă încânte auzul cu siguranță. Link Youtube: https://www.youtube.c om/watch?v=pLsV3R-M2j8&feature =youtu.be Am spus „gândurile artistului” deoarece textul îi aparține, ca de altfel și linia melodică.

