Institutul Francez din România şi Alianţa Franceză din Suceava organizează, în perioada 23-26 martie, în Auditoriumul „Joseph Schmidt al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, ediţia a 27-a a Festivalul Filmului Francez din România.

În acest an, festivalul se desfăşoară sub tema Cinéma, mon amour/Cinema-ul, dragostea mea, prin care organizatorii doresc să îşi arate sprijinul pentru cinematografele din România şi pentru dezvoltarea acestui domeniu, aflat de mulți ani într-o situație dificilă.

Pentru a marca cei 30 de ani de când România este membru al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Festivalul Filmului Francez include în premieră secțiunea Pépites francophones, o selecție de filme franceze prezentate la cele mai importante festivaluri internaționale. Pe lângă noutațile acestei ediții, festivalul își păstrează și secțiunile tradiționale: Panorama filmelor anului, Competiția tinerelor talente – lungmetraj și Competiția tinerelor talente – scurtmetraj.

Ediţia de la Suceava cuprinde o selecţie de 7 filme franceze remarcabile, prezentate şi premiate la la Premiile César, Festivalul de film de la Cannes şi la alte competiţii prestigioase, care vor fi prezentate conform următorului program :

Joi, ora 20.30, L’Innocent/Inocentul (2022), regiaLouis Garrel, comedie Franţa

Sinopsis:

Când Abel află că mama sa, Sylvie, în vârstă de 60 de ani, vrea să se căsătorească cu un fost deținut, intră în panică. Sprijinit de Clémence, cea mai bună prietenă a sa, va face tot ce-i stă în putere ca să o protejeze. Dar o întâlnire cu Michel, noul său tată vitreg, i-ar putea oferi lui Abel noi perspective.

Festivaluri și premii: Premiu pentru Cea mai Bună Actriță în rol secundar (Noémie Merlant) și Cel mai Bun Scenariu Original la Premiile César.

Vineri, ora 18.00, Astrakan (2022), regia David Depesseville, dramă Franţa, 15+

Sinopsis:

Marie și soțul ei Clement iau copii în plasament din motive mai degrabă financiare decât altruiste – cel mai recent, pe Samuel, un băiat în vârstă de 13 ani, care provine dintr-un mediu foarte dur. Un gimnast talentat, Samuel este afectat de traume psihologice și emoționale severe. Aflat într-un moment de răscruce, el ar putea fie să progreseze spre o maturitate echilibrată, fie să se prăbușească cu totul, iar secretele noii sale familii adoptive îi dau și mai mult viața peste cap.

Festivaluri și premii: Concorso Cineasti del Presente, Locarno 2022.

Vineri, ora 20.30, Revoir Paris/ Amintiri din Paris (2022), regia Alice Winocour, dramă Franţa, 15+

Sinopsis:

Într-o seară la Paris, în timp ce se află într-un bistro, Mia este implicată într-un atac terorist. Trei luni mai târziu, incapabilă să reia cursul firesc al vieții și având numai amintiri fragmentare din acea noapte, Mia decide să investigheze atentatul, pentru a-și reîntregi memoria și a regăsi calea spre fericire.

Festivaluri și premii: Cea mai Bună Actriță (Virginie Efira) la premiile César (2023)

Sâmbătă, ora 18.00, Les enfants des autres/ Copiii celorlalţi (2022), regia Rebecca Zlotowski, dramă Franţa

Sinopsis:

Rachel are 40 de ani și nu are copii. Își iubește viața, cu tot ce are ea de oferit: elevii de la liceul unde predă, prietenii, foștii iubiți, lecțiile de chitară. Când se îndrăgostește de Ali, formează o legătură profundă cu fiica acestuia, Leila, în vârstă de 4 ani. Rachel o îngrijește și o iubește ca pe propria ei fiică, dar să iubești copiii altora poate fi riscant.

Festivaluri și premii: Cea mai Bună Actriță la premiile Lumière, nominalizat la Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția 2022.

Sâmbătă, ora 20.30, La nuit du 12/ Noaptea de 12 (2022), regiaDominik Moll, thriller, poliţist, Franţa

Sinopsis:

Mai devreme sau mai târziu, fiecare anchetator se confruntă cu o crimă nerezolvată, care îl bântuie. Pentru Yohan, care tocmai a fost numit detectiv șef în cadrul Brigăzii de Criminalistică din Grenoble, crima Clarei este un astfel de caz. Alături de echipa sa, el investighează viața și relațiile victimei, iar ceea ce începe ca o anchetă amănunțită se transformă rapid într-o obsesie. Suspecții nu încetează să apară, iar îndoielile lui Yohan continuă să crească. Un singur lucru este cert: crima a avut loc în noaptea de 12.

Festivaluri și premii: Câștigător al secțiunilor Cel mai Bun Film și Cel mai Bun Scenariu la Premiile Lumière (2023), premii pentru: Cel mai Bun Film, Cel mai Bun Regizor, Cel mai Bun Actor în rol secundar (Bouli Lanners), Cel mai Bun Scenariu Adaptat, Cel mai Bun Sunet la Premiile César.

Duminică, ora 18.00, Au revoir le bonheur !/ La revedere, Fericire! (2021), regia Ken Scott, comedie Canada

Sinopsis:

Nicolas, Charles, William și Thomas sunt patru frați foarte diferiți unul de celălalt. Când tatăl lor moare, ei sunt nevoiți să lase diferențele deoparte și să se adune pentru a-i aduce acestuia un ultim omagiu. Alături de soțiile și de numeroșii lor copii, cei patru plănuiesc să-și ia rămas bun și să împrăștie cenușa tatălui lor în Insulele Magdalen, un loc loc cu o semnificație specială în istoria familiei. Dar, în drum spre casa lor de vacanță, fratele cel mai tânăr, Nicolas, reușește să piardă urna.

Festivaluri și premii: Premiul pentru cea mai bună interpretare la Festivalul Internațional de Film de Comedie – Alpe d’Huez 2022

Duminică, ora 20.30, Le nouveau jouet/ Jucăria nouă (2022), regia James Huth, comedie Franţa

Sinopsis:

Sami trăiește fericit într-un cartier din suburbii alături de soția sa, care așteaptă un copil. Pentru a asigura nevoile viitoarei familii, Sami se angajează ca paznic de noapte într-un magazin cu produse de lux, deținut de Philippe Etienne, cel mai bogat om din Franța. De ziua fiului său, Alexandre, Philippe inaugurează raionul de jucării al magazinului și îi spune acestuia că poate lua orice își dorește. Alexandre îl alege pe Sami drept noua sa jucărie.

Partenerii Alianţei Franceze în desfăşurarea acestei ediţii a festivalului sunt: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Casa de Cultură a Studenţilor, Agenţia Universitară a Francofoniei şi Centrul de Reuşită Universitară.

Intrarea la film este gratuită, în limita locurilor disponibile.