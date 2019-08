Conducerile USR și PLUS au agreat, marți, 6 august, ultimele modificări la protocolul de alianță politică, în urma deciziilor luate de Comitetul Politic al USR și de Consiliul Național al PLUS. În câteva zile va fi semnat actul prin care ia naștere formal „Alianța USR PLUS”. Responsabilul de comunicare al PLUS Suceava, Cristina Pavel a declarat că în condițiile în care înregistrarea unei alianțe politice necesită o procedură judiciară îndelungată, această alianță va fi dublată de o alianță electorală privind participarea la alegerile prezidențiale.

„Astăzi dăm startul campaniei de strângere de semnături pentru candidatura la alegerile prezidențiale a președintelui USR, Dan Barna. Un președinte USR PLUS va fi cea mai bună garanție că în 2020 vom avea un premier din partea alianței – Dacian Cioloș – și o guvernare cu oameni cinstiți și competenți. Vrem să câștigăm alegerile prezidențiale, dar vrem să câștigăm și alegerile locale și pe cele parlamentare. Vrem să înnoim România”, a spus Cristina Pavel. Ea a adăugat că membrii PLUS și USR Suceava se vor alătura colegilor din toată țara și din diaspora în campania de strângere de semnături pentru candidatura la prezidențiale a lui Dan Barna. În județul Suceava, campania de strângere de semnături va începe oficial vineri, 9 august, între orele 18.00-20.00 pe esplanada Casei de Cultură din Suceava.

Cristina Pavel a anunțat că obiectivele Alianței USR PLUS sunt câștigarea alegerilor prezidențiale din 2019; câștigarea de către candidații Alianței a unui număr cât mai mare de funcții elective în cadrul administrației publice locale, ca urmare a alegerilor locale din 2020; câștigarea de către candidații Alianței a celui mai mare număr de mandate de parlamentari, prin comparație cu ceilalți competitori, ca urmare a alegerilor parlamentare din 2020, astfel încât să formeze o coaliție de guvernare având prim-ministru un reprezentant al Alianței; asigurarea guvernării României în perioada 2020-2024 și implementarea programului de guvernare al Alianței și câștigarea alegerilor parlamentare organizate în 2024 și asigurarea guvernării României în perioada 2024-2028.

„Suntem convinși că formarea Alianței USR PLUS va putea reseta scena politică din România și va da posibilitatea punerii în aplicare a ideilor USR PLUS atât la nivel local, cât și la nivel național. Avem nevoie alături de noi de cât mai mulți oameni care vor să se implice în schimbarea României”, a mai spus Cristina Pavel.