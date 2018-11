Alimentatia in perioada sarcinii este un subiect extrem de delicat si foarte important. O alimentatie sanatoasa este principalul factor in dezvoltarea armonioasa a fatului. Pe perioada celor 9 luni trebuie sa ai grija, ca viitoare mamica, ce mananci, cand si cum iti prepari fiecare masa.

Pentru a-ti fi de ajutor si a-ti oferi cateva sfaturi practice in domeniu, am ales parerile unor specialisti, care mentioneaza ce ar trebui sa contina un regim ideal al unei femei insarcinate si care sunt regulile nutritiei in aceasta perioada.

Ce ai voie si ce NU AI VOIE sa mananci atunci cand esti insarcinata?

Nu exista foarte multe reguli care sa delimiteze ce anume ai voie sa mananci si ce nu, cand esti insarcinata. Insa, spun specialistii, este necesar ca pe timpul sarcinii sa te hranesti cu alimente care contin mai multi nutrienti si sa elimini orice forma de aditive din viata ta.

Astfel, trebuie sa ai grija de unde iti procuri mancarea. Specialistul Costel Stanciu, presedintele APC (Asociatia Pro Consumatori) – fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor, declara ca nu se poate determina cu exactitate un loc 100% sigur din care sa te aprovizionezi. Insa exista totusi cateva reguli care te vor ajuta sa eviti problemele in aceasta perioada. Incearca sa elimini de pe lista supermarketurile – pentru a nu cumpara mancare semipreparata.

Poti inlocui dieta ta zilnica cu foarte multe produse organice, eventual crescute chiar in propria curte. Daca totusi acest lucru nu este posibil, din cauza mediului urban in care traiesti, este suficient sa eviti carnea procesata, fructele exotice si sa speli intotdeauna legumele cumparate din piata, spune conf. univ. dr. Costel Stanciu.

De asemenea, chiar daca pestele ar putea fi recomandat pentru omega 3, consumul de peste trebuie reglementat, spune specialistul conf. univ. dr. Costel Stanciu. Ar trebui evitat pestele congelat cu provenienta din apele Pacificului, acesta putand fi afectat inca in urma dezastrului de la Fukushima din 2011.

Asadar, umand un regim pe baza regulilor generale mai sus indicate, sarcina va evolua normal si sansele ca fatul sa se dezvolte intr-un copil perfect sanatos si plin de viata sunt mari, spun specialistii.