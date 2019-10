Cătălina Ponor este una dintre cele mai valoroase gimnaste pe care le-a avut România,dar şi una dintre cele mai frumoase. A câştigat foarte multe medalii şi este recunoscută în întreaga lume. S-a retras din gimnastică de aproape doi ani, însă are un trup perfect. Ea spune că nu ţine diete, însă mănâncă foarte multe legume.

Cătălina Ponor are, la 32 de ani, o condiţie fizică de invidiat. A ajutat-o foarte mult cei 26 de ani de gimnastică, însă fosta sportivă recunoaşte că are mare grijă la stilul de viaţă. Şi mai are câteva secrete pe care le-a dezvăluit cititorilor Click!.

„Am un stil de viaţă sănătos. Cred că acesta este lucrul cel mai important. Uneori, da, mai mănânc şi „prostioare”, adică pizza, paste, cartofi prăjiţi. Dar în general am un stil de viaţă sănătos, fac mişcare, beau multă apă. Acestea sunt cele mai importante”, a explicat Cătălina Ponor pentru Click!

