Cei 142 de pompieri români care au participat la stingerea incendiilor de vegetație din Grecia au fost înaintaţi în grad în mod excepțional, astăzi, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, şi a şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. Printre ei se numără și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, locotenentul Alin Gabriel Găleată. Astfel, Alin Găleată a devenit căpitan. Pompierii reveniți astăzi din misiunea din Grecia în care au plecat pe 20 august au fost recompensaţi şi cu Emblema de onoare a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Ceremonia a avut loc pe Platoul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei de la Ciolpani.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings