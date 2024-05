În timpul procesului lor de divorț, Alin Oprea și fosta sa soție au fost implicați într-un conflict marcat de acuzații reciproce de infidelitate. Fosta soție a fost șocată și a pretins că a fost trădată, în timp ce Alin Oprea a susținut că a aflat despre infidelitatea ei de la DIICOT, potrivit click.ro.

Telefoanele lor au fost supravegheate timp de cinci ani, deoarece Alin Oprea era implicat în afaceri de organizare a evenimentelor și avea contacte variate.

„La încheierea dosarelor, am fost întrebat dacă vreau să ascult înregistrările. Când am ascultat, am fost devastat. M-am simțit rău, am ajuns la spital și am fost internat pentru câteva ore. Am încercat să mă calmez și să nu vorbesc. Apoi, când am avut suspiciuni că soția mea a fost infidelă din nou, la Londra, nu am mai putut să tac și i-am spus totul despre infidelitățile anterioare”, a declarat el recent, conform sursei citate.

„Trei ani. Practic, am rămas uluit când am aflat. Ascultând conversațiile, am realizat că nu doar visul meu s-a spulberat, ci și familia mea. În acel moment, am înțeles că nu voi putea merge mai departe, dar am decis să nu fac public acest moment. Ea a recunoscut atunci, m-a informat că a avut doi și a continuat. Apoi, mi-a sugerat să le spunem și copiilor. I-am explicat că nu ar trebui să află acest lucru, că nu este necesar”, a declarat Alin Oprea, la ’40 de întrebări cu Denise Rifai’.

