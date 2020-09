Larisa Oprea a arătat cu degetul spre celebrul ei soț, surprins vara aceasta și de fotoreporterii Click! în prezența amantei, pe Litoral, însă iată că solistul trupei ”Talisman” rupe tăcerea și face dezvăluiri-surpriză. El susține că responsabilă de divorț este femeia cu care are doi copii și care l-a înșelat adesea.

”Soția mea își găsea consolarea în brațele altor bărbați. Am fost înzestrat cu o putere de sacrificiu ieșită din comun, reușind să suport un temperament coleric, un caracter dominator și agresiv, acceptând până și răutatea, minciuna și manipularea. Toate acestea însă până la momentul descoperirii infidelităților ei”, a menționat el pentru Click!. Interpretul a fost efectiv șocat, când a aflat de aventura Larisei.

”O perioadă de peste 5 ani telefoanele societății a cărui administrator eram și care avea ca obiect de activitate organizarea unor evenimete cultural artistice publice, au fost monitorizate de către instituții abilitate ale statului (ascultări telefonice, interceptări de mesaje, înregistrări ambientale etc). Motivul invocat a fost cercetarea unor instituții publice vizând anumite personalități politice. Două dintre telefoanele societății erau în folosința mea și a soției în toată această perioadă. La finalizarea cercetărilor și după casarea tuturor dosarelor în cauză, am fost contactat de către un reprezentant care răspundea de arhiva digitală stocată în serverele instituției, informându-mă că pot consulta în termen de doua săptămâni toate elementele audio, video și text, care ne vizau pe amandoi. Am acceptat invitația din pură curiozitate, însă în momentul în care am fost pus față în față cu adevarul gol-goluț, am avut parte de șocul vieții mele: infidelitățile femeii care îmi jurase credință”, a mai povestit Alin Oprea pentru Clik!.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-alina-oprea-arunca-bomba-sotia-mea-isi-gasea-consolarea-bratele-altor