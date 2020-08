Alin de la Talisman e la un pas să divorţeze legal de femeia cu care a împărţit 23 de ani din viaţă. Nu şi-a pierdut doar soţia, ci şi pe cei doi copii, Melissa şi Adrian, stabiliţi la Londra. Ei refuză să mai vorbească cu tatăl lor după ce au aflat că de doi ani are o amantă, potrivit click.ro. Din 2018, artistul duce o viaţă dublă: îl spăla soacra, cu care rămăsese în Bucureşti, şi el dormea la amantă!

Zilele trecute, Click! v-a dezvăluit totul despre relaţia lui Alin Oprea din trupa ”Talisman” cu bruneta de care s-a îndrăgostit ca un licean. A apărut şi prima dovadă că această poveste de dragoste este reală, o fotografie cu ei, din staţiunea Mamaia! Relaţia lor nu e de ieri, de azi, ci de doi ani, însă, în acest timp, Alin a reuşit să se comportate astfel încât soţia lui, Larisa, cu care are 23 de ani de relaţie, să nu bănuiască nimic. Însă, Larisa a avut un şoc, în luna iunie, când a revenit din Anglia, cu cei doi copii ai lor, Melissa şi Adrian, care studiază acolo: „Alin era schimbat total, nu putea să se mai înţeleagă cu el, o minţea foarte mult, avea un comportament deplasat, ca cel al unui adolescent îndrăgostit. Dar nu îndrăgostit de ea! Copiii au văzut şi ei acest lucru şi nu ştiau cum să reacţioneze. Bineînţeles, Larisa a descoperit cauza. Cauza era amanta! Această femeie brunetă cu care Alin are o relaţie de doi ani. Omul şi-a înjosit familia cu treaba asta, nu mai are bun-simţ faţă de copii, de fiul lui în vârstă de 21 de ani. I-a făcut de râs! El a plecat de acasă şi nu se mai poate comunica cu el sub nici o formă. Nevasta lui e distrusă. Larisa zâmbeşte, dar nimeni nu ştie ce e în sufletul ei„, a povestit pentru Click! un prieten din anturajul soţilor Oprea.

