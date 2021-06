Alin Oprea a plecat la mare cu iubita lui, Medana, pentru a onora nişte contracte pe Litoral. Va sta acolo toată vara şi speră ca, la întoarcere, să fie un bărbat liber. Fostul solist al trupei Talisman se află în plin proces de divorţ de soţia lui, Larisa, şi abia aşteaptă să treacă vacanţa judecătorească pentru a finaliza actele, potrivit click.ro.

Alin Oprea (49 ani) e cu totul alt om de când este cu actuala parteneră de viaţă, Medana. Recent, o fotografie superbă cu cei doi la malul mării a stârnit multă admiraţie din partea fanilor, dar probabil şi ceva invidie din partea soţiei, cu care se judecă acum în procesul de divorţ. După ce un an a avut toate concertele suspendate, fostul solist al trupei Talisman şi-a luat iubita şi a plecat pe Litoral, unde va petrece toată vara, exact ca-n vremurile bune. “Am plecat la mare, unde am început evenimentele. În plan personal merge totul super în relaţia cu iubita mea, Medana, iar de partea cealaltă (n.r. legat de divorț) sunt procesele, însă acum e vacanţă judecătorească şi ne mai vedem la toamnă”, a declarat pentru Click! Alin Oprea.

