În plină pandemie, vedetele și-au găsit timp să își rezolve probleme estetice care le dădeau bătăi de cap. Alin Oprea, Dorian Popa și Bogdan Boantă au intrat pe mâna medicului și și-au restaurat podoaba capilară, potrivit click.ro.

Dacă Bogdan Boantă și Dorian Popa sunt deja la a doua intervenție de acest gen, Alin Oprea (45 de ani) a apelat pentru prima dată la o astfel de operație, deloc ieftină. Se pare că pentru două zile de implant, costul unei astfel de intervenții se ridică în jurul sumei de 5.000 de euro, în funcție de câte fire de păr trebuie implantate pentru ca operația să fie o reușită. De ce a decis Alin Oprea să își facă această intervenție? Artistul a venit chiar el cu lămuriri. “Motivul pentru care am hotărât, în sfârșit, să apelez la Doctor Felix pentru implant de păr, a fost acela că întotdeauna am iubit să am păr. Și știți foarte bine că timp de 30 de ani am purtat niște plete superbe la început și mai puțin superbe spre final, pentru că și datorită faptului că am avut părul lung și poate nu am avut întotdeauna grijă așa cum ar fi trebuit de el, s-a rărit, s-a slăbit și nu mai arăta exact cum trebuia.”, a mărturisit Alin Oprea într-un instastory postat pe social media, conform sursei citate.

