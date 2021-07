Printre liderii marcanți ai PNL prezenți miercuri, 1 iulie, la Suceava pentru a-l susține pe Gheorghe Flutur la șefia organizației județene a PNL s-a aflat și deputata Alina Gorghiu. Aceasta a avut un discurs presărat cu aprecieri la adresa liderului județean al partidului ”prietenul meu George Flutur” după cum s-a exprimat ea, discurs în care a ținut să amintească într-un mod mai aparte că soțul ei este sucevean. ”Sper să se bucure toți de urarea asta ”Bine ați venit în Bucovina” pentru că eu mă bucur în fiecare zi de o mică bucățică din Bucovina. Am soțul din Suceava și credeți-mă că e un lucru bun. Așa e viața unii se bucură de Suceava în feluri surprinzătoare”, a spus Gorghiu care a ținut să le mulțumească anticipat liberalilor suceveni pentru votul pe care îl vor da la șefia PNL premierului Florin Cîțu la Congresul din 25 septembrie.

