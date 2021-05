Alina Laufer a așteptat 9 ani ca să aibă copii cu Ilan, iar acum gemenii le-au adus o explozie de fericire în familie, mai ales că s-au recuperat bine, după ce au fost născuți prematur. O singură problemă are însă Alina: recunoaște că s-a saturat de întrebările legate de botez și face lumină în acest sens.

“Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a spus Alina la Exclusiv VIP, emisiunea realizată de Cristi Brancu, la Prima TV. Fericiți că sunt împreună acasă, soții Laufer își fac curaj pentru prima călătorie mai lungă, a gemenilor. „Am plecat cu cei mici. Am fost la părinții mei, în Prahova. Am vrut să vedem dacă ne descurcăm, au fost foarte cuminți și am căpătat curaj. Vrem să plecăm cu ei în vacanță, pentru că am stat foarte mult în spital și în casă. Suntem doi părinți fericiți, eu și Ilan ne sincronizăm perfect. Mă ajută la băiță și a făcut și o tură de noapte”, i-a povestit Alina Laufer lui Cristi Brancu.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/alina-laufer-nu-vom-face-botez-vom-face-doar-circumcizia-pentru-nathaniel-poze-cu