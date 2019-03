Alina Pușcaș este însărcinată în 4 luni cu ce-l de-al treilea copil al ei și al lui Mihai Stoenescu și a vorbit și despre eventualitatea unui nou bebe.

„La 31 de ani am rămas prima oară însărcinată şi uite că nu mă mai opresc. Acum am făcut 35 de ani. Mi se pare incredibil. Nu cred că mai fac altul. Nu se mai poate. Fizic nu mai am voie”, a spus Alina Puşcaş pe Instagram, conform sursei citate.

