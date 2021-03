În așteptarea filmărilor pentru pelicula în care o va interpreta pe Sophia Loren în tinerețe, frumoasa Alina Pușcău a vorbit, pentru Click!, despre viața ei printre celebrități. Ce spune vedeta despre prietenia ei cu Leonardo DiCaprio, despre relația pe care o are acum cu celebrul actor Vin Diesel, care a iubit-o nebunește, și motivul pentru care l-a părăsit, despre restricțiile impuse de tatăl său când era la liceu, și despre viața ei în America, puteți citi în interviul următor.

Alina Pușcău e pe cai mari. Frumoasa româncă s-a întors zilele trecute în America, acolo unde așteaptă să înceapă filmările pentru o peliculă importantă. Propunerea de a juca rolul Sophiei Loren în tinerețe a luat-o și pe ea prin surprindere, însă Alina este fericită că a fost cooptată într-o producție de zile mari cu nume extrem de cunoscute de la Hollywood, precum bunul ei prieten Leonardo DiCaprio, Gerard Butler, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Anthony Hopkins și mulți alții! Un vis devenit realitate!

Click!: Cum ai primit propunerea de a juca într-un film de Oscar?

Alina Pușcău: Fostul meu prieten, Brett Ratner, trebuia să facă filmul și pur și simplu producătorul de la Hollywood a venit la mine direct, nu știu exact ce a fost între ei, dar cred că s-au supărat și m-a căutat pe mine, în România, să mă ia în film. Brett nu știe, nu a aflat că eu voi fi în acest film. Nu știu exact când vom începe filmările, este puțin mai complicat din cauza Covidului. Se cere să fac vaccinul iar eu nu vreau să fac vaccinul, deocamdată s-au făcut câteva filmări, însă eu nu am început. Eu trebuie să filmez în Roma, iar deocamdată nu se poate filma acolo, și cred că și în România. O să vedem! Am auzit că este și Sharon Stone în film.

Click!: Ai ratat șansa unei căsătorii cu celebrul Vin Diesel! Ai regrete în acest sens? În ce relații ați rămas, vă mai vorbiți?

Alina Pușcău: Vorbeam, ne întâlneam, dar fiecare e cu viața lui, el are copii… Dacă ne vedem, vorbim, se bucură de mine, mi-a zis că am fost dragostea vieții lui. El când m-a văzut la o masă, undeva, s-a îndrăgostit de mine. De atâtea ori când ne vedeam îmi spunea “Hai să mai încercăm”. S-au întâmplat niște chestii acum câțiva ani de zile, dar eu când termin cu cineva, termin, și pur și simplu am terminat dintr-o chestie foarte ușoară, chiar am și spus. M-am supărat că a plecat cu prietenii lui de Revelion și m-a lăsat pe mine singură. După 2 ani de zile mi-a făcut cunoștință cu familia lui și după aceea, pur și simplu mi-a zis că se duce cu prietenii și m-a întrebat dacă mă supăr. Normal că m-am supărat, dar nu i-am zis atunci, eram și eu mică, aveam 20 și ceva de ani. L-a rănit foarte mult când l-am lăsat pe el și am început relația cu Brett. Și mama lui a fost foarte rănită când noi ne-am despărțit, ea mă iubea foarte mult. Eu așa eram, dacă cineva îmi greșea cu ceva, eu nu mai aveam nevoie de persoana respectivă. M-am schimbat când tatăl meu a murit și nu am vorbit cu el, eram supărată pe el. Atunci mi-am dat seama că nu fac bine ceea ce fac, trebuie să las poarta aia deschisă, să iert omul, și să ascult ce are de zis, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla!

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-alina-puscau-vin-diesel-mi-zis-ca-am-fost-dragostea-vietii-lui-adevaratul