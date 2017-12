Mariah Carey îşi rotunjeşte în fiecare an veniturile considerabil datorită ‘imnului’ sărbătorilor de iarnă – ‘All I Want For Christmas’. Hit-ul ‘All I Want For Christmas’, lansat în 1994 de artistă, îi aduce aproximativ 426.000 de euro anual, potrivit contactmusic.com.

Timp de 20 de ani, ‘All I Want for Christmas’ a fost pe primul loc în topul celor mai ascultate melodii de sărbători, iar în 2015 a fost cea mai descărcată piesă de Crăciun de pe Spotify. Mai mult, anul acesta, piesa a inspirat un scurtmetraj de animaţie în care o fetiţă pe nume Mariah visează să primească un căţeluş sub bradul de Crăciun. De asemenea, artista şi-a început deja turneul de Crăciun pe care îl susţine în fiecare an.