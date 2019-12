Hitul ‘All I Want For Christmas Is You’ al celebrei Mariah Carey s-a clasat, în sfârșit, după 25 de ani de la lansare, pe locul 1 în Billboard Hot 100, informează contactmusic.com.

Luni, piesa a urcat pe prima poziție în clasamentul american. Acesta reprezintă și primul No. 1 al artistei, de la ‘Touch My Body’, din 2008, mai notează sursa citată. Încântată de performanță, Mariah a scris, pe contul ei de Twitter: „Am reușit!’, alături punând o mulțime de emoji.

‘All I Want For Christmas Is You’ ” a fost inițial lansat în 1994, pe albumul ‘Merry Christmas’ și a urcat atunci până pe locul 6 în Billboard’s Hot Adult Contemporary și până pe 2 în Hot 100 Airplay. A devenit apoi cântecul simbol al party-urilor de Crăciun din toată lumea.